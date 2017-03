Centreamèrica, a prop

Guatemala, el Salvador, Hondures, Costa Rica, Nicaragua i Panamà: una regió de 500.000 quilòmetres quadrats i 50 milions de persones. Representats i diplomàtics dels sis països van participar ahir en el primer Fòrum d’oportunitats de negocis entre Andorra i Centreamèrica amb l’objectiu de trobar nínxols de mercat empresarials i econòmiques. La iniciativa, impulsada per Actua, pretén concretar sinergies entre empreses de les dues bandes.



L’any passat, el PIB de Centreamèrica va créixer un 4,7% i les perspectives per aquest any són similars, segons va explicar l’ambaixadora de Costa Rica i coordinadora de Centreamèrica, Doris Osterlof. La regió exporta sobretot productes agrícoles (pinya, cafè, fruites tropicals, etcètera), sobretot als Estats Units i a Europa. «Tenim una regió que, malgrat les bretxes estructurals, ha fet un esforç molt important per posicionar-se a nivell mundial», va declarar Osterlof.



Centreamèrica s’ha fixat en Andorra per portar-hi també els seus productes i serveis i per «generar oportunitats». L’ambaixadora va comentar que al «turisme d’alt nivell» que visita Andorra «els podem oferir productes d’alta qualitat». També es podrien originar aliances dins els clústers de Salut i d’Educació, informa l’ANA.

El secretari d’Estat de Diversificació Econòmica d’Andorra, Josep Maria Missé, va plantejar d’altres possibles aliances com, per exemple, relacionades amb el sector financer, el de serveis o el de la construcció. Missé va admetre que en l’actualitat no hi ha empreses de Centreamèrica radicades a Andorra, però espera que d’accions com la d’ahir s’obtinguin «resultats posteriors» beneficiosos. Missé va augurar «un repunt d’empreses de Centreamèrica» que els pròxims mesos «ens demanaran informació i més contacte per veure com invertir a Andorra».



El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va recordar durant el Fòrum que el futur d’Andorra «és interdependent a l’economia global» i, per tant, accions com aquestes són necessàries per «explorar oportunitats de futur per a l’economia del país».