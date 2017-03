Recaptació per a entitats benèfiques: això sí és fer música per plaer

Quim Salvat fa música perquè li agrada. És herència dels seus pares, que tenien un grup i li van encomanar la passió per aquest art des de ben petit. I no ho fa gens malament, com demostra el fet que és el guanyador del 14è premi Carles Sabater a la millor cançó en català, Gràcies.



Aquest tema està dins del seu primer disc, titular El meu granet de sorra. Es pot trobar a la venda a diversos establiments del Principat. Però els diners que pot obtenir d’una de les seves grans passions –l’altra és el futbol– l’importen ben poc. Salvat es posa davant el micro per plaer. Perquè li agrada. Treballa a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell i amb la seva feina ja li arriba per viure. Així que ha volgut aprofitar la seva música per poder ajudar als necessitats. Salvat va oferir un concert al teatre de les Fontetes de la Massana a finals del 2014 –«poc abans que em diguessin que havia guanyat el Carles Sabater», matisa– que s’ha gravat i enregistrat en DVD.



N’ha generat més de 600 còpies i les repartirà a unes 25 entitats benèfiques andorranes perquè puguin comercialitzar-los i quedar-se els diners que recaptin. Cada exemplar està a la venda a 10 euros, per tant cada associació rascarà uns 250 euros en una aportació global valorada en poc més de 6.000 euros. Un acte que l’honora, i que segons assegura, «és la base del meu projecte musical» que va començar farà tres o quatre anys i que ara està culminant amb l’acció benèfica que «m’omple tant com composar».



Entre les entitats hi ha Aigua de Coco, l’Associació Andorrana Contra el Càncer, Càritas Andorra, Carisma o Stop Violències. Totes les que ha pogut. Ahir va fer la donació del material als representants de totes les associacions amb les quals vol col·laborar de nou a les Fontetes –allà on havia fet el concert fa dos anys que ara es reprodueix en DVD– amb la il·lusió d’un nen. «Qui vulgui comprar-lo només podrà fer-ho a través d’aquestes entitats», aclareix el cantautor.

Divendres, a l’FNAC

Salvat continua promocionant el seu primer disc i demà serà a l’FNAC per fer un concert acústic dels onze temes que conté. I a partir del maig, té previst realitzar una gira per diverses localitats d’Andorra i Cataluna. El dia 6, per exemple, tocarà a Escaldes i el 21, a la seva localitat natal, la Selva del Camp.