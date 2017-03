Una ‘app’ per prevenir l’assetjament escolar

B-resol és una aplicació que arriba al Principat en fase experimental. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, ha liderat la creació d’una prova pilot que es va engegar ahir a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança d’Encamp i que té com a objectiu establir una sèrie de mesures per poder conscienciar, prevenir i reduir l’assetjament escolar. Sobretot per detectar el problema en fase preliminar o fins i tot abans.



Així que, amb la col·laboració d’Andorra Telecom, s’ha posat a disposició de tots els alumnes aquest aapp perquè l’instal·lin al seu Ipad, instrument obligatori per estudiar. «La setmana que ve presentarem un projecte d’assetjament escolar i aquesta iniciativa està dins», va avançar Jordi Cinca ahir a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.



Aquesta és una manera de què una víctima pugui denunciar la seva situació d’una manera relativament anònima, ja que només amb un clic, guanya un canal de comunicació perquè pugui explicar-li a un professor que és víctima de l’assetjament escolar. Sense la necessitat de presentar-se en un despatx i haver de donar la cara, fet que en molts casos provoca que l’afectat ho interioritzi i la situació vagi a pitjor. Els professors també rebran una formació específica en aquest àmbit, perquè sàpiguen qui té un problema i com tractar-lo.



«És una iniciativa participativa, que ja està en pràctica a altres centres», assegura Cinca. No a Andorra, per això. L’app es diu B-resol i l’ha creada una empresa de Barcelona que ja s’ha escampat per alguns centres educatius de la Ciutat Comtal. Això, doncs, és una garantia d’èxit tot i que al Principat es tracti d’una iniciativa pionera.