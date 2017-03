Suïssa reconeix a l’AREB la seva posició amb BPA

L’Autoritat Federal de Supervisió dels Mercats Financers (Finma) de la Confederació Suïssa va informar ahir que, en data de 13 de març del 2017, va decidir el reconeixement a Suïssa de la Resolució del 21 d’abril del 2016 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) relativa a Banca Privada d’Andorra (BPA). L’abril de l’any passat, l’AREB va aprovar els mecanismes de resolució de BPA.



La Finma, a més, ha acordat habilitar l’AREB per reclamar a Crédit Suisse SA «la posició que hi ostenta BPA en actius líquids i en divises a partir de l’entrada en vigor d’aquesta decisió, al cap de trenta dies hàbils». La Finma, però, ha manifestat «l’exclusió de BPA d’un procés suís per insolvència».



BPA utilitzava habitualment Credit Suisse, entitat on es custodiaven certs actius. Vall Banc, però, no els ha pogut recuperar perquè el contracte estava firmat entre Credit Suisse i BPA, per tant, la clientela de VallBanc procedent del traspàs dels comptes lícits de BPA s’han trobat amb els productes de renda variable bloquejats a Suïssa.



Després de l’esclat de la crisi BPA, amb la intervenció de la banca, Credit Suisse va advertir tant a l’INAF com a BPA que podia bloquejar o congelar les accions que custodiava de clientela de BPA, tal com va passar. Poc després, l’AREB es va fer càrrec de la banca i de la resolució, però Crédit Suisse no la reconeixia. Ara l’AREB ja pot reclamar el desbloqueig dels actius.

Reunió amb el copríncep / D’altra banda, l’accionista majoritari de BPA, Higini Cierco, es va reunir dimarts amb el representant personal del copríncep francès, Jean-Pierre Hugues, per traslladar-li la «preocupació» per la situació que encara viu Andorra dos anys després de la intervenció de l’entitat bancària. Cierco va exposar al delegat del cap d’Estat francès la necessitat d’arribar a la solució escaient que permeti pacificar el clima que es viu al país i, especialment, per posar remei als greus perjudicis que encara pateix la clientela i també treballadors i extreballadors del banc.



Cierco també va voler traslladar a Hugues –acompanyat del director del gabinet de la Representació del copríncep francès, Pascal Escande– «la manca de transparència en tot el procés» i li va explicar els passos que ha seguit en els dos últims anys en «defensa del banc, del seu bon nom i reputació».