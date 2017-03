Notícia Mor l’excònsol d’Andorra la Vella entre 1980 i 1983, Joan Samarra L’expolític també va ser cònsol menor amb Antoni Puigdellívol Joan Samarra Vila durant la seva aparició al documental de RTVA dedicat als aiguats del 1982. Autor/a: RTVA

L’excònsol major d’Andorra la Vella Joan Samarra Vila entre el 1980 i el 1983 va morir ahir, a l’edat de 77 anys, a conseqüència d’una llarga malaltia. La família rebrà el condol aquest dijous al tanatori situat a la capital, al carrer Prat de la Creu, a partir de les 11 del matí. El funeral tindrà lloc demà a les 11 hores a l’església parroquial de Sant Esteve.



Abans de liderar la parròquia, Samarra va ser cònsol menor durant els anys 1978 i 1979 amb Antoni Puigdellívol Riberaigua com a cònsol major, durant el que va ser el primer consolat després de la segregació de la capital d’Escaldes-Engordany. La legislatura següent va ser cònsol major, amb Xavier Llovera en el càrrec de cònsol menor. Durant el mandat va haver d’afrontar els aiguats del novembre de 1982, en els quals van morir una dotzena de persones. Samarra va participar al documental sobre els aiguats realitzats per RTVA per recordar els 30 anys dels fets.



Samarra va instaurar la festivitat de Sant Joan per a la capital, una celebració a la qual va donar rellevància i que ha esdevingut una cita ineludible per a la parròquia, sobretot pel que fa a les falles, una tradició recuperada als anys 80 i que va poder veure com la Unesco les declarava patrimoni de la humanitat.



Després d’ocupar el càrrec de cònsol, Samarra va ser conseller de Turisme i Esports del Govern andorrà, és a dir, el que actualment és un ministre. Samarra sempre va ser molt apreciat i se’l considera una persona amb molt de carisma i al qual se li tenia molt d’afecte.



Entre les activitats de Samarra més enllà de la política hi ha la de futbolista. De jove va jugar als equips inferiors de l’FC Barcelona. A més, va estar estretament unit a l’FC Andorra, formant part dels veterans de l’històric club amb els quals es reunia per celebrar sopars i festes.



Malauradament, és el segon cònsol major que perd la parròquia en pocs mesos. L’octubre passat va traspassar l’excònsol Conxita Mora, a l’edat de 62 anys, que va liderar la capital durant dos mandats entre 1998 i 2003. Mora també va ser consellera general i directora de la CEA.