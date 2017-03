Colom espera que l’equip recuperi el seu joc a casa

Mirar endavant. És el que fa el BC MoraBanc Andorra després de la dura derrota a la pista de l’UCAM Múrcia. Demà el Tecnyconta Saragossa visita el Poliesportiu d’Andorra i el conjunt dirigit per Joan Peñarroya vol seguir mantenint-se ferm com a local per no perdre la posició de play-off que actualment ocupa.



Els darrers entrenaments han servit per tractar de trobar solucions. «És una setmana molt important pel tema de sensacions, recuperar el nostre joc i no cometre els errors que vam cometre a Múrcia», afirma Guille Colom, assegurant que es troben «preparats per fer un bon partit aquí a casa i mossegar des de l’inici». Com a local «estem jugant millor, l’afició ens dona molt suport i això ens dona un plus de motivació i d’intensitat. El que hauríem d’aconseguir és tenir aquesta intensitat també fora». L’equip «no ha d’esperar que el partit vingui a nosaltres sinó nosaltres anar pel partit. Demostrar-li a l’equip contrari que anem forts» des d’un bon començament, «portar la iniciativa», i «recuperar el nostre joc alegre, de córrer, d’anotar en transició i rebotar bé».



El Saragossa arribarà amb nou entrenador, que ha de fer estar alerta al nivell de motivació perquè «tots els jugadors volen demostrar que poden jugar» i guanyar-se el lloc. El conjunt aragonès compta «amb jugadors amb molta qualitat individual i haurem de controlar bé les seves situacions». Serà tota «una prova de foc. Si volem estar als play-off hem de guanyar aquests partits». Amb les distàncies existents actualment per dalt, Colom preveu que per a la vuitena plaça «la lluita durarà fins l’últim partit» de la fase regular, i per a que no s’escapi «les oportunitats que tens les has d’intentar aprofitar».