L’ACA s’assegura que el Trofeu Andros torni a Andorra aquest any

Durant quatre anys més Enric Pujal serà president de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA). En el període de presentació de candidatures a les eleccions només es va presentar l’encapçalada per ell mateix, fet que va permetre que de forma automàtica en l’assemblea general ordinària d’ahir fos ratificada per seguir dirigint l’entitat en un nou mandat. Va poder anunciar que aquest any està garantida la presència del Trofeu Andros al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa.



La junta directiva és completament continuista i només es produeix un canvi. Jordi Alcobé entra com a vocal per Toni Riba. També tenen aquesta funció Carles Puig, Carles Codó i Denis Marot. Jordi Pascal continua de vicepresident i Ramon Planellas de tresorer. L’entitat tanca l’exercici anterior amb uns beneficis de 38.258 euros, mentre que pel pròxim s’espera que siguin de 32.000. Els ingressos programats són d’1.436.000 €. En el programa esportiu destaca la presència un any més de l’Andros, després d’arribar a un acord amb el Comú d’Encamp per a que el campionat de velocitat sobre gel de referència torni al Principat. Serà el pròxim mes de desembre. Tot i la confirmació, l’ACA seguirà els pròxims mesos buscant tancar acords de patrocini de cara al pressupost. La tornada de l’esdeveniment és «una molt bona notícia i una oportunitat per vendre país», exposa Pujal. Igual que les Crèdit Andorrà GSeries, que mantindran el format de la passada edició i el nombre de curses. L’entrada del nou patrocinador va permetre donar «un impuls molt important. Ens permet tenir i donar imatge i prestigi, i mostrar arreu el que tenim al país».



La resta de proves que continuen al programa de competició són cites consolidades com el Ral·li d’Andorra Històric, la Pujada Ordino-Arcalís i la Crono Clàssic. Per contra, desapareixen definitivament després de complir un cicle l’Andorra Winter Rally i la Copa TT. El pla estratègic engegat per l’entitat per créixer i poder generar negoci està funcionant i l’ACA segueix treballant per crear nous productes de cara als seus socis. Aquest darrer exercici va tenir un augment significatiu en el nombre de nous membres, que van ser de 1.094 en només un any, arribant a un global de 6.494, una xifra que feia molts anys a la qual no s’arribava. Tot aquest seguit de circumstàncies permeten que Pujal afronti el nou mandat amb optimisme. L’augment significatiu de socis és tota «una injecció de moral» i per encarar els pròxims quatre anys «estic molt il·lusionat per continuar, perquè ens va costar molt generar el canvi de ser un club a una empresa i totes les necessitats que té. Els valors del club són molt importants per a la gent d’Andorra i estic convençut que els projectes que posem en marxa han de funcionar».



A través de la comissió esportiva l’entitat segueix treballant en diferents projectes, com en el desenvolupament del Programa de Joves Pilots. L’ocupació en activitats del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa segueix augmentant, com l’escola de conducció, que cada any creix en un 30%. Les marques automobilístiques també utilitzen el traçat de cara als seus clients. L’explotació de la instal·lació està prop de convertir-se en un model sostenible, però encara presenta un dèficit econòmic que s’espera revertir en un temps no molt llunyà.

Amàlia Vinyes, al TCR / Canvi de programa. Amàlia Vinyes seguirà als circuits, però varia la categoria. Deixa el Campionat d’Espanya de Resistència i participarà aquesta temporada al TCR Espanya i Ibèric. Seguirà al volant del Seat León Eurocup, vehicle al que està totalment adaptada i que coneix bé.

El TCR és un campionat internacional que compta amb divisions nacionals i competirà tant en traçat espanyols com portuguesos. Seran cinc proves: Estoril (29 i 30 d’abril), Xerès (27 i 28 de maig), Madrid (10 i 11 de juny), Vila-real (8 i 9 de juliol) i Barcelona (16 de setembre). El TCR Espanya compta amb totes aquestes proves i l’Ibèric descarta el de Xerès. «Portava diversos mesos donant-li voltes a l’oportunitat de canviar de disciplina. Després d’haver corregut el CER i carreres de la SEAT Leon Eurocup, en veure que el 2017 es disputaria el TCR a Espanya vaig entendre que aquesta era la millor opció per a aquesta temporada», exposa Vinyes, valorant que l’arribada del campionat al país veí «serà interessant per a tots els pilots als quals ens agradaria provar les carreres més l’esprint. En aquest sentit, espero que les carreres siguin més semblants a les de la Seat Leon Eurocup que a les del CER».



D’altra banda, el Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt dona el tret de sortida demà amb el de Sierra Morena. Joan Vinyes, amb Jordi Mercader com a copilot, estaran a la cita andalusa, en el retorn de l’andorrà al campionat després de superar una llarga lesió.



La intenció és la de guanyar sensacions al volant del nou Suzuki Swift R+. «Després de la disputa de la prova de Lalín sóc optimista. Físicament em trobo recuperat i amb moltes ganes de tornar a competir en proves tan emblemàtiques com el Sierra Morena», assenyala Vinyes, que com la resta d’equips i pilots estaran pendents de les condicions meteorològiques que es produeixin, perquè s’anuncien pluges. El ral·li té un total de 605,78 quilòmetres, dels quals gairebé 196,88 són de velocitat.