Notícia Els Esports d’Hivern aposten pels Jocs Olímpics del 2030 La candidatura del 2026 s’ha descartat, però no la del 2030 Presentació de la temporada 2016-2017 d’esports d’hivern. Autor/a: FCEH

La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) ha valorat positivament que no es descarti la candidatura Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern. Tot i la renúncia definitiva a la data del 2026, el president de l’FCEH, Òscar Cruz, considera que «s’obre un camí en el que cal començar a treballar des d’avui mateix», amb la mirada posada en el 2030, segons informa RàdioSeu.



Cruz s’ha mostrat «orgullós d’haver estat part d’una comissió d’estudi que ha acabat convencent tots els grups municipals que hi participaven del fet que una candidatura olímpica d’esports d’hivern és molt positiva, sobretot per al Pirineu però també per a Barcelona». Des del vessant esportiu, el responsable dels esports d’hivern creu que cal «apostar fermament des d’avui mateix per la formació dels esportistes, perquè estiguin preparats per participar amb garanties d’èxit en uns futurs Jocs a casa nostra». L’FCEH «continua posant-se a disposició de totes les institucions implicades: Generalitat de Catalunya, ajuntaments de Barcelona i de Pirineu, i agents del sector», per «desenvolupar conjuntament un projecte olímpic que entusiasmi la ciutadania i els esportistes, generi consens polític i s’ajusti a les noves tesis del Comitè Olímpic Internacional (COI)».



La Secretaria General de l’Esport ha acceptat el repte de prendre el lideratge del projecte olímpic i paralímpic d’una futura candidatura per organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern a Catalunya.