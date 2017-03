Escaldes serà la parròquia més perjudicada amb les transferències

Escaldes-Engordany és l’única de les set parròquies que rebrà una quantitat inferior de transferències en relació a les quantitats que hi ha establertes actualment. Segons van confirmar ahir els consellers comunals de la minoria escaldenca a EL PERIÒDIC –si s’acaben aprovant els criteris que s’estan negociant amb el Govern–, la corporació tindrà al voltant de 80.000 euros menys en concepte de transferències durant els propers dos anys.

Visió de l’oposició / Al respecte, el conseller de Liberals d’Andorra+ Independents, Marc Magallón, va matisar que malgrat que encara s’ha d’aprovar el text, a primera vista «fa mal als ulls» veure que Escaldes serà l’única parròquia que rebrà menys diners. Ja que «la corporació ha fet els deures (s’ha fet la separativa d’aigües, el cadastre...)» i tot i això sortirà perjudicada en el tema de transferències.



A més, Magallón va puntualitzar que caldrà veure si després dels dos anys Escaldes sortirà «més compensada en relació a les altres parròquies o si tot i això continuarà en detriment. També caldrà veure fins on arribarà el principi de solidaritat de la parròquia».



D’altra banda, la consellera del Partit Socialdemòcrata (PS), Cèlia Vendrell, va destacar que entén que hi pugui haver una vesant solidària per part d’Escaldes però que tampoc cal arribar a certs punts. A més, va matisar que la parròquia «ha aplicat tots els impostos per llei mentre que altres corporacions no ho han fet i tot i això surten beneficiades [amb les transferències]. Nosaltres som els que tenim les finances més sanejades, i malgrat això, hem de ser solidaris i rebre una quantitat inferior de diners». En aquest sentit, Vendrell va destacar que no és una situació justa, ja que «hauríem de rebre almenys la mateixa quantitat que hem estat rebent fins ara».

Un mal missatge / Tanmateix, la consellera del PS va especificar que amb aquesta actuació «no s’esta donant un bon missatge a la ciutadania, perquè els escaldencs paguen tots els impostos reglats per legislació i sortim perdent, s’està anant una mica en detriment de la parròquia».

Per tot, Vendrell va aclarir que es parlarà amb els consellers generals del PS per mostrar-los la preocupació i procurar que s’exposi aquesta situació durant la següent reunió entre els grups parlamentaris i els comuns, que tindrà lloc el proper dilluns.



Valoració de Marín / D’altra banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, va destacar dimecres en declaracions a l’ANA que la «rebaixa» que es preveu de les transferències serà de caràcter «transitori», ja que només seran dos anys.



Tot i això, va remarcar que «sap greu la davallada perquè el comú ha complert amb les seves obligacions, però això és la solidaritat i penso que això farà que tots els cònsols complim les normatives».



Marín també va comentar que l’incompliment pot provenir d’un dèficit inesperat, però que també «a vegades hi ha hagut corporacions que no han complert les normatives». D’aquesta forma, segons Marín, «serà la manera que tots els cònsols ho facin».



En relació a les negociacions que s’estan duent a terme amb el Govern, la cònsol va remarcar que li semblen adients «tot i que pel comú hi hagi aquesta petita diferència». A més, va valorar positivament la realització dels criteris mitjançant el nou model de repartiment i va afegir que aquesta línia és «perfecta per la situació del país».