Liberals té «dubtes» en relació al nou model

El cap de Govern, Toni Martí, i la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, es van reunir ahir amb el Grup Parlamentari Liberal per explicar-los el contingut de l’acord sobre transferències i competències que s’està negociant entre el Govern i els set comuns.



Al respecte, el president del grup, Josep Pintat, va matisar que des de Liberals d’Andorra no faran «valoracions més específiques» fins que no hagin analitzat acuradament tota la documentació presentada. Tot i això, va especificar que hi ha «una sèrie de dubtes que ens surten i demanarem més aclariments al respecte». A més, «dilluns tenim una reunió amb els cònsols i escoltarem els seus posicionaments i les seves parts».



Malgrat que Pintat no va voler entrar a posar «adjectius pejoratius» a l’acord de les transferències i competències, va destacar que aquesta «no és una reforma en gran profunditat» i que més aviat «és una adequació».

Taula de treball / D’altra banda, el president del grup va puntualitzar que fa dos anys, des de liberals ja es va demanar una taula de treball entre el Govern, els comuns i el Consell General per tal que la reforma de les lleis estigui feta «des del consens». «La pregunta ara és com volen que s’entri aquesta llei; si a iniciativa dels comuns, a proposta del Govern o que s’arribi a un acord i s’entri amb els grups».

Reunió amb DA / El Govern també es va reunir ahir amb els consellers demòcrates per mostrar-los l’acord. El grup valora positivament la feina feta i creu que –en relació a les especificitats que defensa cada comú– s’ha d’«encabir la visió parroquial en l’estatal per trobar un just equilibri».