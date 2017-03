Pons destaca la feina de Samarra per modernitzar la capital

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va lamentar ahir la defunció de l’excònsol major en el període 1980-1983, Joan Samara Vila, mort dimecres a l’edat de 77 anys. Pons va posar en relleu que és «una gran pèrdua» ja que Samarra va ser «un gran cònsol» i, en aquest sentit, va recordar la seva aportació per modernitzar la parròquia.



Tanamteix, Pons va explicar que tant quan va ser cònsol major, com durant el seu període com a cònsol menor al costat d’Antoni Puigdellívol, els anys 1978 i 1979, Samarra va impulsar projectes de «visió estratègica», com ara l’aparcament del Prat de la Creu. A més, la seva aportació va suposar un impuls de «moltíssimes obres» que van contribuir a «millorar la qualitat de vida dels ciutadans» d’Andorra la Vella.



D’aquesta manera, tal com van informar des del Comú d’Andorra la Vella, durant el consolat de Samarra, la parròquia va posar en marxa alguns projectes importants, com la construcció de la plaça del Poble (la primera acta de Consell de Comú on apareix amb aquest nom és del 5 de març de 1982) o l’edifici de l’actual Casa Comuna, que es va inaugurar el 5 d’agost del mateix any. A més, mentre va exercir com a cònsol menor (va ser el primer després de la segregació d’Escaldes-Engordany) i més tard ja com a cònsol major, el comú va impulsar la construcció de l’aparcament Prat de la Creu. I entre els projectes iniciats es troba també la posada en marxa del futur estadi comunal i la voluntat de construir un camp de neu a l’Obaga d’Andorra la Vella, amb la implicació dels comuns de Sant Julià de Lòria i d’Escaldes-Engordany.



A més a més, Samarra va haver d’afrontar els aiguats de 1982, un dels fets històrics més rellevants que ha viscut el país en les darreres dècades. Posteriorment, va exercir de conseller de Turisme i Esports del Govern.



El funeral tindrà lloc avui a les 11 hores a l’església de Sant Esteve.