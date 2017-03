Un 15% del tabac de contraban decomissat en territori espanyol prové del Principat

Un 15,3% del comerç il·lícit de cigarrets d’Espanya prové del Principat. Així ho va fer saber ahir l’agència EFE a través d’un estudi de l’empresa Ipsos. En l’informe també es destaca que el contraban de tabac va tornar a créixer al país veí durant el segon semestre de l’any passat i que aquest va suposar el 9,2% de tot el consum. Les xifres apunten que aquest va ser el primer repunt dels últims dos anys. A més, fonts del sector del tabac a Espanya van explicar que aquesta última dada sobre el nivell de contraban al país suposa que l’Estat deixa de percebre al voltant de 800 milions d’euros via fiscal, segons els seus propis càlculs, basats en que el 78% del preu d’un paquet són impostos.



De tot el comerç il·lícit, tot just el 0,3% va correspondre a productes falsificats, el que segons aquestes mateixes fonts vol dir que el principal problema d’Espanya és l’arribada de paquets procedents d’altres geografies, en la seva major part de forma il·legal. L’estudi assenyala a Gibraltar (21,5%), les àrees de Duty Free (18,5%), Andorra (15,3%) i Canàries (6,3%) com a principals punts d’origen d’aquest tabac de contraban.

En la mitjana europea / Malgrat l’increment observat en el segon semestre del 2016, el pes del comerç il·lícit de cigarrets se situa prop de la mitjana europea, que segons la companyia especialitzada en investigació de mercats ronda el 10%.



El fenomen a Espanya, a més, s’explica pels alts percentatges registrats a Andalusia, on l’informe d’Ipsos situa que el 29,9% dels cigarrets consumits és a dir, gairebé 3 de cada 10- no seguia el circuit legal, més de quatre punts per sobre de la dada del primer semestre de l’any passat. De lluny li segueixen Catalunya, amb un 7,1%; Madrid (5,7%); Extremadura i Navarra (5,3%, respectivament).