Els afectats valoren amb «cautela» el desbloqueig de la renda variable

Vall Banc celebra la decisió pressa per part de Suïssa

La Plataforma d’afectats de Banca Privada d’Andorra (BPA) liderada per les advocades Gema Martínez i Anna Solé van valorar ahir positivament l’anunci del desbloqueig dels actius de renda variable de clients de BPA i de Vall Banc que estan retinguts a Credit Suisse tot i que «amb reserves i cautela». En aquest sentit, van recordar que la notificació «només indica que a partir del 13 d’abril l’AREB –com a propietària actual de BPA– repatriarà els fons». Falta saber però, afegien, «com ho farà i en quina data l’acció tindrà plena efectivitat per als clients afectats». En tot cas, i sense negar que és una bona notícia, van deixar clar que «aquest fet no convalida tot el que s’ha fet malament fins ara». «Els perjudicis provocats en temes de fiscalitat i problemes de finançament, entre d’altres, ja estan constatats per als clients, per molt que ara ja hi hagi una data marcada pel desbloqueig de la renda variable», apuntava Martínez.Les lletrades van fer referència també al fet que Vall Banc rebés l’autorització per operar per part de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) malgrat no tenir corresponsals ni estar 100% operatius i, per tant, «incomplint la llei». Per tot, la lletrada va informar que tiraran endavant les accions judicials que tenen interposades contra l’INAF i Vall Banc./ Un cop repatriats els 500 milions d’euros bloquejats a Credit Suisse, els clients podran decidir si vendre els actius, fer un traspàs o optar per la liquidació. En aquest sentit, des de la Plataforma d’afectats van manifestar que «en teoria els clients tindran tot el dret a decidir però falta veure quines condicions els posa Vall Banc». I és que Martínez va assegurar que tots els afectats que formen part de la Plataforma els han comunicat la seva intenció de cancel·lar el compte andorrà un cop solucionat el problema amb la renda variable. «Esperem que les comissions per cancel·lar els comptes que posi Vall Banc no siguin abusives», va comentar. En tot cas, agregava, «els clients ens han dit que després de dos anys fastiguejats tenen clar que tancaran els comptes».La lletrada denunciava també que un altre dels motius pels quals els clients «no tenen ganes de quedar-se» és «l’abús i el negoci que ha fet Vall Banc aprofitant-se de la situació».Les lletrades van recordar que tenen obertes diverses accions en totes les jurisdiccions. D’una banda, contra Vall Banc i contra l’INAF per incompliment contractual i per incompliment de les seves obligacions respectivament. Així mateix, també han empès accions contra l’AREB per impugnar la resolució que acordava un valor de zero euros per a les preferents i contra les diverses resolucions que privaven alguns clients de ser traspassats a Vall Banc.D’altra banda, hi ha interposada una demanda contra el Govern, contra l’AREB, contra l’INAF i contra la Uifand per danys i perjudicis. Finalment, també hi ha accions contra Vall Banc i l’INAF per la manca de corresponsals. A més, per la seva banda, el sclients no traspassats a Vall Banc han interposat diverses querelles contra Price Waterhouse Cooper (PwC) i contra l’AREB per prevaricació, apropiació indeguda, revelació de secrets i infidelitat de custodia de documents.Per la seva banda, el grup socialdemòcrata i el grup liberal van valorar positivament la resolució per part de l’Autoritat Fedaral de Supervisió dels Mercats Financers (FINMA) d’habilitar l’AREB per a repatriar els actius bloquejats a Credit Suisse. Amb tot, en el cas dels liberals van lamentar el retard del desbloqueig.Així, el conseller del PS Gerard Alís va manifestar que es tracta d’una «notícia positiva», ja que «el fre que hi havia per a què Vall Banc fos 100% operatiu era la renda variable i per tant, si és així, permetrà que l’entitat tingui ja plena operativitat».Per la seva banda, el president del Grup Parlamentari Liberals, Josep Pintat, va indicar que preferia esperar a tenir més informació però va recordar que «des que es va començar amb aquest tema fins ara han passat quatre o cinc mesos, tampoc era tant immediat».

-Vall Banc va celebrar ahir a través d’un comunicat la decisió de l’Autoritat Federal de Supervisió dels Mercats Financers (FINMA) d’habilitar a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per a reclamar a Credit Suisse els actius bloquejats. L’entitat va indicar que la decisió «és un nou pas cap a la normalització de la situació dels clients de l’entitat que van adquirir renta variable abans de la constitució de Vall Banc».

-Així mateix, el banc va indicar que es posa a disposició de totes les parts «per tal d’ajudar a desbloquejar definitivament la renda variable dipositada a Credit Suisse».