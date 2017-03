Notícia El Consell aprova els canvis en el finançament dels partits polítics Els grups indiquen que la llei respon les recomanacions del Greco i aportarà «transparència» Un moment de la sessió parlamentària que va tenir lloc ahir al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Tots els grups parlamentaris van votar ahir favorablement a la modificació de la Llei de partits polítics i finançament electoral argumentant que els canvis aportats a través de les esmenes presentades han permès clarificar el document. A l’entendre dels grups, el nou text legislatiu introdueix les recomanacions fetes pel Grup d’Estats contra la Corrupció (Greco) així com les constatacions del Tribunal de Comptes. Tot plegat, van afegir, oferirà «més transparència» en el finançament dels partits, la qual cosa consideren que incidirà en recuperar la confiança de la ciutadania envers la política.



Des del grup mixt, el conseller socialdemòcrata Gerard Alís va celebrar el consens obtingut entre tots els consellers i va explicar que la llei permet «establir un real sistema de finançament», ja que «estableix un mínim de garanties al país i s’adapta als requisits internacionals». Per part de Socialdemocràcia i Progrés, el conseller Víctor Naudi va destacar que la reforma permet`ra «una millora substancial de la bona gestió dels partits que ha de millorar la relació de la política amb la ciutadania».



En aquesta idea també va coincidir la consellera liberal, Judith Pallarés, que es va mostrar contenta amb el resultat del document legislatiu i va manifestar que «és una bona eina per a la transparència en el finançament dels partits i de les campanyes electorals». En aquest sentit, va celebrar que es diferenciï entre despeses electorals i de fiançament dels partits, ja que això pot ajudar, al seu entendre, a dur a terme una feina continuada en períodes de cara a la ciutadania en períodes entre eleccions per combatre amb l’absentisme.



De la seva banda, la consellera demòcrata Maria Martisella va posar de relleu el compliment de les recomanacions del Greco a més d’indicar que les modificacions que s’han efectuat a través de les esmenes dels liberals i els socialdemòcrates han permès clarificar el text.



Finalment, per part del Govern, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, també va destacar el consens aconseguit, celebrant que els canvis que s’han fet han permès «complir íntegrament amb les recomanacions del Greco». A tall d’exemple, el ministre va celebrar que la llei deixi clar que els grups parlamentaris no poden fer donacions als partits polítics i candidats, i que es redueixi el termini per notificar les donacions que hagin rebut. En definitiva, va remarcar que es reforcen els mecanismes per garantir la independència de les candidatures.



estudi per ubicar RTVA a Ràdio Andorra / La sessió parlamentària també va servir per aprovar la moció presentada pel grup liberal per instar el Govern a dur a terme un estudi aquest 2017 que indiqui els costos i la logística d’ubicar les instal·lacions de la ràdio i televisió públiques a l’edifici de Ràdio Andorra. Després d’arribar a un consens amb la resta de grups, modificant el text inicialment presentat per Liberals amb les esmenes presentades per PS i DA, finalment s’ha aprovat la petició tot afegint que s’ha de tenir en compte que les instal·lacions de RTVA necessitaran d’una zona adjacent i que cal guardar un espai dins de l’edifici per a la preservació de a memòria històrica.



En el seu discurs, el conseller liberal Ferran Costa, va destacar que aquesta opció serviria també per «revitalitzar i dinamitzar la parròquia d’Encamp».