Pal tindrà un nou edifici de serveis al Coll de la Botella al desembre

Pal-Vallnord tindrà un rentat de cara sobirà. Dels grossos. 6,7 milions d’euros és la inversió prevista per als pròxims dos anys, segons detalla el nou pla estratègic que David Baró, el cònsol de la Massana, va presentar a la reunió de poble d’ahir a la nit.



La inversió més destacada està projectada per aquest mateix exercici i servirà per potenciar la porta d’entrada a Pal pel sector del Coll de la Botella: es tracta de l’edifici de serveis. Se’n farà un de nou. Tal qual. Més modern, còmode i seductor, que comptarà amb espais de restauració, taquilles i escola d’esquí. Les obres començaran el mes de maig i la inauguració del nou equipament es preveu per a l’1 de desembre. El cost del projecte –que inclou l’edifici i els col·lectors– està tasat en 2’3 milions euros.

Rentat de cara al Pla de la Cot / De cara a la pròxima temporada d’hivern també es preveu invertir 100.000 euros al Pla de la Cot. Després de tres anys, l’edifici de serveis ja s’ha convertit en un punt neuràlgic de l’estació. Per fer front a l’alta afluència, s’ampliarà la terrassa i es construiran lavabos a la zona exterior, per tal de descongestionar l’interior de l’edifici.



Així doncs, la inversió per aquest primer any serà de 2,4 milions d’euros, que seran aportats íntegrament pel Comú de la Massana. «En aquests moments disposem de 5,7 milions d’euros en tresoreria a les caixes dels bancs, gràcies a l’important esforç d’estalvi dels darrers exercicis», va justificar Baró. Dels 6,7 milions d’euros d’inversió previstos al pla, val a dir que 4,3 tindran finançament bancari. De fet, l’operació ja ha estat autoritzada després dediverses reunions mantingudes amb els cinc bancs del país, a través de l’Associació de Bancs d’Andorra.



2,8 milions en canons / Garantir la neu de cultiu és un altre dels objectius d’aquest pla. Si no neva cal tenir un pla B a tots els racons de l’estació i per això està prevista una inversió d’2,8 milions d’euros en les màquines proveïdores de neu artificial. A l’estació de Pal els nous canons s’instal·laran a les pistes de la Font Roja i a la Transversal, amb un cost de 902 mil euros.



La inversió més forta està prevista a Arinsal, amb 1,9 milions per construir una bassa d’aigua de més de 20 mil mil·límetres cúbics a la zona de Comallempla, que triplicarà la capacitat de producció de neu, passant dels 170 als més de 500 metres cúbics. A més de la bassa, la inversió també contempla una nova sala de màquines i la millora d’accés a la pista de les Marrades.



Més accions per al 2019 / De cara a l’exercici 2018-2019, el pla estratègic preveu diverses accions encaminades a millorar les zones esquiables, ja sigui ampliant i adequant pistes o creant nous punts d’innivació artificial, a més de renovar alguns serveis.



Pel que fa a l’ampliació de pistes, cal destacar els 640 mil euros que es destinaran a les pistes del Beç, el Gall, la Transversal i la Joan Carchat. Pel que fa a les tres primeres, el director general d’EMAP, Josep Marticella, va afirmar que «tenim un objectiu clar, que és descongestionar i millorar la mobilitat del debutant i de l’esquiador mig perquè pugui esquiar a tot el domini de Pal». Pel que fa a l’estadi Joan Carchat es preveu la seva ampliació per poder acollir curses d’alt nivell.



També es preveu una destacada actuació a Arinsal: l’estabilització dels talussos de les Marrades, una pista completament innivada i molt freqüentada pels esquiadors debutants. El cost d’aquesta inversió serà de 137 mil euros.



Les inversions previstes per a la temporada 2018-2019 es completen amb millores en equipaments i activitats a la zona de la Caubella per un valor d’uns 200.000 euros, l’ampliació de l’escola d’esquí d’Arinsal per 340.000 la remodelació del self-service de la mateixa estació, que ascendirà a 250.000.

30 milions d’estalvi del Comú als últims quatre exercicis

«El finançament és assumible i no perjudica el compte de resultats», va Baró. El cònsol major de la Massana va fer una repassada dels números del Comú, destacant els 30 milions de rebaixa del deute en els darrers quatre exercicis: 15,5 en base a la gestió comunal i 14,5 per l’emissió de participació preferents. Eren 19 milions però el comú ja ha recomprat accions per valor de 4,5 milions. Baró també va remarcar que la inversió actual a la parròquia és quatre vegades superior a la del 2012, gràcies a l’estalvi aconseguit en la reducció del deute. Segons la projecció, es preveu tancar el mandat amb l’endeutament situat al 114%, molt per sota del 200% que permet la llei de finances comunals. Amb uns números més que justificats, el cònsol massanenc parla del pla com un projecte de futur: «Els nostres successors tinguin un full de ruta clar per al futur de la nostra estació, que és un gran motor econòmic per a la parròquia i per al país».

A banda de fixar les inversions per als pròxims dos anys, el pla també traça el full de ruta per al futur de l’estació a llarg termini, que garanteix un mínim de 40 milions per invertir en els pròxims 20 anys. «Estem seguin un model de negoci en què les inversions no poden parar mai, han de ser constants, i amb aquest pla ho tenim garantit», va assegurar Marticella. Entre aquests projectes s’inclou el de la connexió entre Pal i Arinsal per pistes d’esquí. Els dos sectors acabaran fusionant-se per ser-ne un sol de gran tamany. Es tracta d’una realitat a deu anys vista. Cap al 2027, el somni de molts serà una realitat. Per si hi ha dubtes sobre l’execució, Marticella va deixar clar que es tracta d’un projecte «molt realista», ja que preveu, entre altres coses, «una temporada atípica de cada quatre». Baró, en la mateixa línia, va qualificat el pla de «realista i prudent», ja que permetrà modernitzar, ampliar domini esquiable i millorar l’estació sense variar l’estructura financera de la societat ni generar dèficit.