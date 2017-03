El jutge deixa en llibertat l’exdirector de l’empresa Heliand

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata va deixar ahir en llibertat a Jorge Barrigón, el propietari de l’empresa d’helicòpters Cat Helicòpters del Servei Català de Trànsit (SCT) de la Generalitat, que, segons un informe policial, va traslladar a «múltiples ocasions» a algun membre de la família Pujol a Andorra.

Segons van informar ahir a Efe fonts jurídiques, que van assenyalar que aquesta investigació està sota secret, l’empresari va comparèixer al matí davant del jutge, el qual va acabar deixant «sense efecte la detenció judicial», de manera que l’empresari català ha quedat en llibertat.



L’arrest es va produir el dijous a Barcelona per la seva relació amb la causa en què s’investiga un presumpte blanqueig de diners per part de la família de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i va ser traslladat a les dependències de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia (UDEF), a Madrid, on al matí va ser posat al matí a disposició judicial per declarar.

Barrigón va ser director de l’empresa andorrana Heliand fins que va ser acomiadat, el 2013. L’empresa li va interposar una querella per presumpta administració deslleial i apropiació indeguda, i el va acusar d’endur-se 300.000 euros.

Rebia contractes per sistema / Les investigacions de la UDEF, basades en la declaració d’un denunciant, relacionen concretament a aquest empresari amb Josep Pujol, un dels set fills de l’expresident català investigats en aquesta causa per blanqueig, i apunten que a l’empresa de Barrigón se li concedien els contractes per sistema.

A més de la detenció, la Policia va efectuar una sèrie de registres a la recerca de documents.

Préstec fictici de 900.000 euros / A més de la declaració del denunciant que va parlar de Barrigón, la UDEF va efectuar una sèrie de registres a la recerca de documents i, segons consta en un dels seus informes, va trobar una operativa de «préstec fictici» de 900.000 euros que el propietari de Cat Helicòpters va fer amb Josep Pujol.



El suposat préstec l’hi va fer Josep Pujol a Barrigón cap a finals de 2009, i a principis de 2010 l’empresari hi va tornar, de manera que el fill de Jordi Pujol va aconseguir, segons la UDEF, un benefici de 195.000 euros derivat d’un interès del 21% , el que, segons la policia, indica «la possibilitat que estem davant d’un préstec fictici ideat per blanquejar la quantitat detallada a dit préstec».

Anotacions poc corrents / Aquesta tesi és la que més fa sospitar la Policia del possible blanqueig i també la d’un possible regal per a l’adjudicació del servei d’helicòpters en què en el registre a la casa de Josep Pujol per part de la Policia es van trobar diverses anotacions en agendes. Aquestes contenien frases com ara «analitzar la possible relació 2009-2010 entre el préstec i les possibles adjudicacions a Cat Helicòpters» o «pot ser millor si dic que ho he tornat a Barrigón. Pot ser delicte de blanqueig de capitals».



Per la seva banda, segons el denunciant, Barrigón li va confessar que un pilot de la Generalitat, que cobrava més de 4.000 euros al mes de Cat Helicòpters, era qui li deia a la persona del govern autonòmic encarregada de redactar les condicions tècniques del concurs quins havien de ser aquests requisits, sempre favorables a aquesta empresa.



A més, Barrigón li va dir «que aquest concurs seria sempre seu» i, de fet, any rere any se li concedia «tot i que altres companyies majors intentaven licitar i sempre perdien».



El denunciant va afirmar a la policia que «en múltiples ocasions» i des de 2005 o 2006 helicòpters d’aquesta empresa van traslladar a algun membre de la família Pujol a Andorra, vols que quedaven registrats en els plans de vol i en els llibres d’operacions de les aeronaus .

Va afegir, segons l’informe, que «és possible vulnerar els controls en aquest tipus de vols a l’hora d’entrar al Principat d’Andorra, simplement arribant més tard o d’hora de l’hora indicada o modificant el pla de vol i el lloc del aterratge amb una excusa tècnica o per causes meteorològiques, per exemple».