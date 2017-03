Pantebre: «Tot el que sigui agilitzar tràmits i ajudar l’emprenedor és bo»

El Partit Socialdemòcrata va presentar a mitjans de febrer una proposició de llei d’emprenedoria a tràmit parlamentari i ahir va començar el serial de visites a les entitats que es veurien afectades abans d’entrar-la a tràmit parlamentari. Gerard Alís i Pere López, ànimes mater d’aquesta iniciativa, es van presentar a la Cambra de Comerç de la mà d’una empresa especialitzada en la matèria per descriure al detall el contingut, amb l’objectiu de rebre «el màxim d’aportacions per millorar el text i convertir-lo en un model sense fissures i que satisfaci tots els agents implicats.



El president de la Cambra, Marc Pantebre, va valorar l’exposició com «positiva». «Tot el que sigui agilitzar els tràmits i ajudar l’emprenedor sempre és bo», va assegurar. Perquè aquesta llei facilitarà la creació d’empreses, la captació de talents, la sortida als estrangers dels empresaris andorrans i el finançament. Totes les facilitats del món, també econòmiques, per potenciar l’obertura de negocis i també perquè tots els tràmits burocràtics no suposin un enorme maldecap en el qual s’hagin d’invertir moltes hores, dies i fins i tot mesos i també continus viatges d’anades i vingudes. «En tan sols sis hores» es podria crear una amb la nova proposició de llei, van assegurar al febrer Alís i López.



Ahir tots dos van sostenir que també ajudarà a enriquir la inversió estrangera. «Aquesta llei ha de donar una acceleració en tots els processos perquè un emprenedor pugui començar la seva activitat econòmica sense perjudici en el moment que dipositi la documentació bàsica», va matisar Alís.

L’ajut econòmic és un dels grans atractius d’aquesta proposició de llei sobretot a través del crowdfunding, ja que és un dels grans problemes per obrir un negoci, com també ho és la protecció del patrimoni personal per a tot aquell que munti una empresa, de fins a 300.000 euros i també els incentius fiscals i de Seguretat Social.