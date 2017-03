Notícia Els estanquers francesos tallen la RN20 contra el «turisme fiscal» El sector tabaquer protesta pel contraban de cigarretes procedent d’Andorra i d’Espanya Productes de tabaqueria en un estanc d’Andorra la Vella. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els estanquers francesos han dit prou. Estan tips del contraban i la venda transfronterera de tabac amb Andorra i Espanya, amb un diferencial de preus que deixa França en molt mala posició: per exemple, un cartró que al Principat val 17 euros, a França en val 70. El sector tabaquer, principalment el de Tolosa, protestarà demà amb una acció contundent: un tall de la carretera RN20 a Tarascó. La barrera començarà a les 8.30 hores i s’allargarà tot el dia, tot i que els manifestants aniran donant pas alternatiu als vehicles. La RN20 és la carretera que comunica França amb Andorra per Acs. A la protesta s’hi espera la presència de delegacions de tot l’Estat francès.



El president dels estanquers fronterers de França, Gérard Vidal, ha explicat que «actualment, un paquet [de tabac] de cada tres es compra fora de les xarxes oficials», segons informa el diari digital Côté Toulouse. El sector exigeix un veritable pla de lluita contra el mercat paral·lel de tabac. La primera acció s’organitza a la frontera amb Andorra –tot i que de Tarascó al Pas de la Casa hi ha 68 quilòmetres per la RN20– però els estanquers no descarten muntar-ne en altres zones frontereres. «També tenim problemes al nord amb Bèlgica, a l’est amb Estrasburg i Luxemburg... Els països fronterers ofereixen tabac a metitat de preu i no podem lluitar contra això», ha afegit.



Un altre dels arguments dels estanquers és que «la política de salut» que s’aplica a França està incompleta. «Aquesta política hauria de ser europea. Ens imposen el paquet neutre, ens pugen els preus, però no es fa res contra els països fronterers», ha lamentat el president del sector, que ha argumentat que pujar el preu del tabac no només no fa disminuir la taxa de tabaquisme, sinó que propicia el mercat paral·lel.



El sindicalista ha puntualitzat que des de principis d’any s’han assaltat 16 camions de tabac per proveir les xarxes oficials de venda.



El president dels estanquers de l‘Arièja, Gérard Maury, ha declarat al diari La Dépêche du Midi que el sector demana «un veritable pla de lluita contra el mercat paral·lel de tabac. Els estanquers estem a favor d’una política de salut pública i per una joventut sense tabac, però cal coherència: nosaltres no venem tabac als joves mentre que l’Estat tanca els ulls i els permet fumar tabac andorrà o espanyol ja que els subministren estanquers paral·lels».



Quant al «turisme fiscal», el sector ha revelat que recentment s’han quantificat almenys 22 companyies d’autobusos –situats a menys de 400 km d’Andorra– que anuncien viatges «turístics» cap al Principat, quan el veritable motiu del desplaçament és la compra d’alcohol i tabac. Com a mínim, organitzen un viatge setmanal.

La manca de controls duaners i policials, a més, fomenta el contraban de tabac fronterer.