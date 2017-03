El lapsus lingüístic de Camp incendia les xarxes socials

Si per alguna cosa es caracteritzen les xarxes socials és per la seva rapidesa, i en casos com el d’ahir, encara més.



Per als qui encara no se n’hagin assabentat (que deuen ser pocs), el conseller general liberal i secretari de Sindicatura, Joan Carles Camp, va tenir dijous un lapsus lingüístic i –en llegir el nom del seu company Ferran Costa Marimon– va pronunciar «Ferran Costa maricón». Un fet que va fer esclatar tot el Consell General en rialles i cares de sorpresa. Malgrat que es tracta d’un «error humà», i així ho va qualificar el mateix afectat, Ferran Costa, les xarxes socials van voler dir la seva. Doncs ciutadans de a peu i polítics del sector van apressar-se a comentar la jugada.



Per una banda, hi va haver qui va aprofitar l’ocasió per fer paròdia i recordar que una mica d’humor «no va mai malament». Però per altra, hi va haver ciutadans que es van sentir ofesos i van retreure que un fet com aquest no és acceptable en una institució «seriosa» com el Consell General. Al respecte, Costa va expressar que està convençut que l’acció no es va fer amb «mala intenció» i que es va tractar tan sols d’una equivocació. Així com que les rialles haurien estat les mateixes «si en comptes de dir maricón, Camp hagués dit campeón».



A banda de a les xarxes socials, la ficada de pota també va arribar a alguns mitjans forans, com RAC1, que va aprofitar la seva secció de pífies per comentar el succeït al Principat.