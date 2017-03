Esteve creu que el pla d’EMAP podria ser més «ambiciós»

El conseller demòcrata de la minoria de la Massana, Albert Esteve, va destacar ahir que celebra totes les accions que s’han desenvolupat en el pla estratègic i d’inversions d’EMAP presentat dijous en una reunió de poble. Tot i això, va destacar que si hagués de trobar-hi alguna pega, seria la falta «d’ambició», doncs Esteve va lamentar que a l’hora de fer-lo no es pensés prou en un futur més llunyà. «L’estratègia d’inversió és a dos anys vista, i un pla d’aquestes característiques potser hauria de mirar més endavant».



En aquest sentit, Esteve va recordar que, en part, també s’inclou en aquesta manca de visió; ja que ell mateix forma part del Consell d’Administració d’EMAP i ha col·laborat en la realització del pla. Tot i això, el conseller demòcrata va puntualitzar que en un inici va proposar contractar una assessora externa per fer un estudi de mercat més ampli de l’estació «i poder competir a nivell internacional amb estacions de França o Suïssa», entre altres. I malgrat que alguns membres del consell, «fins i tot consellers de la majoria comunal, van estar d’acord amb la proposta, finalment es va decidir fer el pla de forma interna».



Per tot, Esteve no descarta en un futur torni a plantejar que es faci un estudi de mercat més ampli, «perquè malgrat que alguns membres del consell tenen una visió més encarada al mandat comunal, EMAP té uns principis d’empresa privada i el seu futur no acaba quan es renova el comú».