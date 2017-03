L’antispam garanteix la confidencialitat

Andorra Telecom afirma que l’ús de la plataforma antispam «garanteix plenament el secret de les comunicacions en compliment de l’article 15 de la Constitució andorrana». L’article 15 garanteix «la inviolabilitat del domicili, al qual no es pot entrar sense el consentiment del titular o sense manament judicial, excepte en el cas de delicte flagrant. Es garanteix igualment el secret de les comunicacions, llevat el cas de manament judicial motivat». La companyia de telecomunicacions ha respost la pregunta presentada pel conseller liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit, que volia saber si els treballs de millora sobre la plataforma antispam d’Andorra Telecom havia garantit l’acompliment de l’article constitucional.



Per realitzar les millores, efectuades entre el 29 de novembre i el 3 de desembre passat, la plataforma va haver de revisar els correus electrònics dels usuaris per detectar en els textos «patrons que es repeteixen en els múltiples enviaments massius per ser qualificats d’spam, així com eventuals virus o detectar remitents i servidors d’enviament reincidents en aquestes pràctiques d’spam.