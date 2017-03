L’endarreriment de l’acord europeu genera dubtes als grups polítics

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va confirmar dimarts passat, durant la celebració de la Constitució al Consell General, que el brèxit «segurament» afectarà el calendari de negociacions amb la Unió Europea (UE). Aquesta afirmació ha generat alguns dubtes a dos dels grups parlamentaris.



En concret, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que es tracta d’una «estratègia» interna del Govern i que el que es pretén és endarrerir l’Acord d’Associació «però des d’Andorra, no des d’Europa». L’excap de Govern i president del partit, Jaume Bartumeu, va destacar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que l’Executiu «canvia d’opinió en funció de la seva situació interna i del país. Quan hi va haver la votació del brèxit, Saboya i el cap de Govern van fer repetides declaracions dient que el brèxit no havia de perquè afectar l’acord». Bartumeu compartia aquestes declaracions, «i ara resulta que per qüestions internes, com la marxa de Saboya, es diu que el brèxit retardarà les negociacions».

Dos equips diferenciats / Bartumeu assegura que aquest endarreriment no és cert, i ho explica matisant que la negociació d’Andorra, San Marino i Mònaco amb la UE la porta un departament específic, «la unitat C13 del servei Europeu d’Acció Exterior (SAE) és la que s’ocupa d’Euroa de l’oest i en concret dels països no membres de la UE. Mentre que després del referèndum, la Unió Europea va nomenar una comissió especial, encapçalada per un antic comissari europeu, Michel Barnier, perquè portés tot el tema del brèxit». Per tant, Bartumeu considera que aquests dos equips «no tenen res a veure» i que les dues negociacions es porten totalment «per separat», sense que una pugui influir de forma negativa en l’altra.



El conseller general d’SDP, Víctor Naudi, està d’acord amb què el brèxit no ha de perquè retardar les negociacions. Tot i això, reconeix que «s’estan replantejant certes coses» i que «es parla d’una Europa a dues velocitats, per tant, és possible que hi hagi un alentiment. I la veritat és que crec que això no ens aniria malament». Naudi matisa que el retard seria favorable perquè el Govern «fes millor els deures. No els està fent en el sentit de recollir i copsar la voluntat del sector: de les industries, dels sindicats... Falta més informació i tenir les coses més clares per anar a negociar».



L’altre grup que ha presentat dubtes davant de les declaracions de Saboya és Liberals d’Andorra. El seu president, Josep Pintat, destaca que «ja no és tant la qüestió del brèxit, sinó que hi ha altres qüestions sobre la taula a nivell internacional, com les eleccions de França i Alemanya que poden afectar l’acord». Per tot, Pintat creu que tot això fa «que més que anar en una unió es vagi en una desunió, per tant, cal prudència i veure com es desenvolupen els fets, perquè ja ens hem avançat massa per poder-nos fer enrera, i estem deixant massa plomes».



Tanmateix, Pintat destaca que s’ha «començat per on no s’havia de començar, i els esdeveniments anteriors, com el brèxit, han desbordat les negociacions». No «creiem que avui en dia s’hagi de parlar de l’Acord Duaner o del marc institucional, sinó que s’hauria de parlar d’obrir horitzons i veure on ens porten les altres llibertats».



Tant el grup demòcrata com el socialdemòcrata no han volgut fer valoracions específiques en relació al retard de l’acord perquè en voler fer una anàlisi més acurada.