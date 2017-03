Notícia L’FC Andorra busca el quart triomf seguit per continuar líder Rep avui al Vic a la Borda Mateu amb la intenció d’allargar la bona línia de joc i resultats Aleix Viladot condueix l’esfèrica en un partit a la Borda Mateu. Autor/a: J. J. B.

Va endollat en aquest darrer terç de la temporada. L’FC Andorra va passar una mala dinàmica que sembla haver deixat enrere. Són tres les victòries consecutives que suma i ocupa el lideratge, amb un partit més que la resta després d’avançar aquesta setmana el seu matx contra el CE Farners. Avui rep a la Borda Mateu (16.00 hores) a una UE Vic irregular.



La victòria en el partit intersetmanal a la Selva va portar als tricolors a posar-se en primera posició. Un lloc de privilegi que volen mantenir fins al xiulet final en la darrera jornada. Amb els diversos enfrontaments que ha anat ajornant al llarg de la campanya, ja sigui pels compromisos de la selecció com per les nevades, en poques ocasions ha tingut l’oportunitat d’estar igualat a la resta en quan a partits jugats i a l’hora de recuperar-los no els va aprofitar suficientment per posar-se líder. Però aquesta situació ara és diferent i ser primers no dona ni molt menys vertigen. «Hi estem molt còmodes i és un plus», assegura Aleix Viladot. El jove lateral , que lluita per fer-se un lloc a la defensa, assegura que «hem de seguir amb la línia perquè en la situació d’ara mateix depenem només de nosaltres». La importància d’ocupar la primera plaça s’ha «d’assumir i seguir mirant cap a dalt. És la nostra pressió i ho tenim a les nostres mans».



En la parcel·la que li pertoca, la intensitat defensiva que presenta l’equip permet que sigui el menys golejat. «A nivell defensiu estem molt bé perquè hi ha molts partits que acabem amb la porteria a zero i això és el més important», assegura Viladot, que per les característiques del Vic preveu un partit on «haurem de córrer molt, saben moure molt bé la pilota». El conjunt osonenc suma victòries en els darrers dos enfrontaments, trencant una ratxa on acumulava vuit partits sense guanyar. Ocupa la vuitena plaça i aquesta temporada a domicili només ha aconseguit dos triomfs. L’FC Andorra, que té les baixes per lesió d’Aaron i Uri, haurà de realitzar rotacions, ja que afronta el tercer matx en només sis dies. Tot i així «estem molt bé físicament», afirma.