Treure’s el mal regust

Hora de canviar tendències. Als últims partits el BC MoraBanc Andorra no ha mostrat les mateixes capacitats que en la primera volta. Ni a casa, on té un fortí, ni fora. I sobretot la derrota que va patir a Múrcia diumenge passat va fer mal per com es va produir. Vol canviar la dinàmica i tornar a convèncer avui mateix, amb la visita del Tecnyconta Saragossa al Poliesportiu d’Andorra (21.00 hores).



Les alarmes no salten i el factor pista ha de ser decisiu. «Venim d’un molt mal partit i d’una derrota contundent, però molts dels que hem guanyat a casa veníem de perdre fora», indica Joan Peñarroya, entrenador del MoraBanc, que no vol que ningú s’equivoqui respecte al lloc que ocupen els aragonesos, perquè «juguem contra un rival que té molta qualitat, més del que la seva classificació marca pels jugadors que té». La intenció és sumar una nova victòria per canviar la tendència: «És una bona ocasió per treure’ns el mal gust de boca».



David Navarro espera que el seu equip mostri la millor versió al poliesportiu, on fins ara «ens estem trobant molt a gust», perdent fins el moment només un matx. Entre els diferents punts que han tocat en els entrenaments de la setmana es troba començar forts. «Som conscients tots que és un partit important i que hem de sortir amb la màxima intensitat i concentració. Això és el que fa que després vingui l’encert, bones defenses i bon joc», indica l’escorta català, que amb el relleu a la banqueta del rival abans de la jornada anterior, espera que vinguin esperonats: «Sempre que hi ha un canvi d’entrenador són perillosos perquè els jugadors sembla que vinguin amb una mica més d’energia».



El Saragossa es presenta amb Luís Guil a la banqueta. El tècnic sevillà va estrenar-se el cap de setmana passat, amb una victòria sobre el Rio Natura Monbus Obradoiro. Pel nivell que van mostrar i el triomf assolit davant la seva afició, «el següent canvi que hem de fer és guanyar fora de casa», exposa Guil, que considera que visiten avui «un dels camps més difícils de la Lliga ACB, per la pressió que existeix i perquè només han perdut dos partits. És un molt bon equip que està fet per lluitar pels play-off i la Copa del Rei». Espera que els seus jugadors mantinguin la intensitat durant tot l’enfrontament, ja que «tres minuts dolents a Andorra és perdre el partit», fet que provoca que «necessitem mantenir la concentració tot el partit per poder-lo competir i ser sòlids al darrere».



Precisament en la faceta defensiva és on posa especial atenció, per tal de no donar facilitats al rival: «Darrere no podem cometre errors. Les cistelles que facin que siguin difícils, no fàcils. Que no n’hi hagi de contraatac, de distraccions o de rebot ofensiu. Les hem d’evitar. Si ho aconseguim crec que l’equip podrà competir fins l’últim minut i tindrà opcions de guanyar». El MoraBanc no està passant pel seu millor moment ni de joc ni resultats, i aquesta circumstància confien en aprofitar-la. «Voldran treure’s l’espina de la dinàmica que tenen ara mateix», pel que tractaran durant el matx «traslladar la pressió del resultat a ells».



Després de la victòria a la capital aragonesa del cap de setmana passat contra els gallecs, «la nostra missió és tornar a guanyar fora de casa», assegura Isaac Fotu. L’ala-pivot neozelandès considera que «som un bon equip com a local, però hem de seguir treballant en com afrontem els partits a domicili i això comença en aquest matx», el d’Andorra, on «necessitem mostrar caràcter» per tractar de vèncer.