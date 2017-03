Notícia Més casos de porcs senglars amb larves de triquina al Pirineu Els animals caçats han de passar una inspecció veterinària Un exemplar de porc fer Autor/a: El Periòdic

La Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha alertat la Federació de Caça de Lleida de la detecció de nous casos de porcs senglars amb presència de larves de triquina caçats al Pirineu, en municipis com Montferrer i Castellbò, Coll de Nargó, Organyà, Cabó, Fórnols, el Pont de Suert i Vilaller. Cal recordar que l’avís se suma al que ja es va fer el passat mes de gener, després de constatar-se un exemplar infestat a Ribera d’Urgellet.



Atesa la freqüència dels porcs senglars afectats per triquina, els responsables sanitaris recorden el risc que representa el consum d’aquestes carns si no han estat prèviament controlades i recomanen una sèrie de mesures a les colles de caçadors per evitar problemes de salut. En aquest sentit, l’Agència de Salut Pública recomana que les carns de porc senglar destinades al consum particular siguin sotmeses a una inspecció veterinària postmorten i, en especial, a un control de triquines segons informa RàdioSeu. Si els estudis realitzats indiquen que es tracta d’animals afectats, les carns no només no s’hauran de consumir, sinó que s’hauran de destruir de forma regulada.



D’altra banda, si les colles de caçadors volen destinar les carns a comercialització, a minoristes o restaurants, una missiva detalla que tenen l’obligació de passar prèviament per un establiment de caça autoritzat, on s’hi pot realitzar el control sanitari adient. Finalment, s’assenyala que les tècniques analítiques més adequades per detectar les larves de triquina es basen en els mètodes de digestió i es desaconsella el mètode de compressió per triquinoscopi «perquè té una fiabilitat molt baixa i pot donar falsos negatius».