Notícia L'aeroport d'Andorra - La Seu tanca el 2016 amb un augment important d'operacions Els helicòpters han estat els principals ocupants de les pistes de l'aeròdrom durant l'any passat

L’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell va registrar durant el 2016 un total de 3.584 operacions, el què suposa un increment del 66% respecte l’any anterior, en que es van registrar 2.156 operacions. Segons Aeroports de Catalunya, empresa que gestiona aquestes infraestructures per part de la Generalitat, el 2016 ha significat la consolidació dels nous projectes que es van establir gràcies a l’aeroport, com són l’empresa TSA i l’escola de vol la Plana. Helitrans Pyrenees, empresa d’helicòpters, s’ha convertit en una de les més importants de l’Alt Urgell en nombre de treballadors.



L’aeroport té diverses tipologies d’activitat com són la d’aviació general que és la que no és comercial. En aquesta línia s’inclouen els pilots d’avions particulars, escola de vol i l’activitat de l’empresa d’helicòpters. Aquestes operacions durant l’any 2016 han fet que l’aeroport hagi estat per davant d’altres en teoria més importants.



D’altra banda, hi ha l’activitat comercial, activitat per a la que l’aeroport ja està preparat i que ja va assumir un temps enrere amb una prova pilot amb Mallorca i Madrid que va fer Viatges Regina de la Seu. Però com a fet més important hi ha pendent el procés d’homologació per poder fer aproximacions instrumentals, és a dir, sense visibilitat. Això donaria una garantia superior d’aterratge, el que faria que hi hagués una major confiança d’aquells que han de fer l’aposta empresarial. Aquesta tindria molt més alta la garantia de poder aterrar i per tant tenir una aposta empresarial més rendible. Aquest tema avança però ara depèn exclusivament de l’agència estatal de seguretat aèria. Des de les institucions urgellenques i catalanes asseguren que tot el que poden fer des de la seva posició està ja realitzat i empenyen al màxim per a que s’avanci.



Per a aquesta activitat comercial, un cop s’hagi superat aquest escull es necessiten dos tipus de clients, o bé en vols regulars o bé en vols charter. En el primer dels casos es valora com a bastant complicada l’operació, ja que és necessària una massa crítica important de població per a poder fer-los efectius. En el cas dels charters, des de les administracions se segueix treballant donant suport a les empreses que hi volen treballar.



Malgrat això, hi ha hagut alguna empresa que ha fet publicitat sobre projectes molt importants a l’aeroport i després no els ha acabat de tirar endavant. Aquests fets, malgrat ser només responsabilitat de les esmentades empreses i no de l’aeroport, han deixat una mala imatge per l’aeroport i els seus administradors. Aquesta circumstància es considera negativa per part dels mateixos administradors, però tot i lamentar-ho asseguren que no hi poden fer res.



Tornant a l’aviació general, TSA ha consolidat el transport d’aerotaxi, i a més ha ampliat el seu ventall de serveis amb activitats com ara el manteniment d’aeronaus, el transport medicalitzat i el transport d’òrgans.



Per la seva part l’escola de vol La Plana segueix incrementant la seva operativa a l’aeroport. Helitrans Pyrenees, principal operador de l’aeroport amb els seus helicòpters, augmenta també la seva operativa a les instal·lacions, preveient construir un nou hangar en els propers mesos i convertint-se paral·lelament en una de les empreses més importants de l’Alt Urgell per nombre de treballadors, amb més de 45.