Notícia Els estanquers barraran la RN20 fins que França rectifiqui Els venedors francesos de tabac es concentren per exigir l’harmonització dels preus a Europa Un grup d’estanquers participants a la concentració de protesta a Tarascó, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Un paquet de tabac andorrà de marca Camel val uns 3,20 euros; a França, en val 6,90. Un cartró de tabac andorrà Marlboro val sobre els 30 euros; a França, 70 euros. El diferencial de preus entre el Principat i la República és del doble i, fins i tot, el triple, fet que motiva un mercat paral·lel i contraban, segons denuncien els estanquers francesos. El sector exigeix harmonitzar el preu del tabac a tot Europa, posar fi a la política del paquet neutre i lluitar contra el turisme fiscal i la xarxa de venda paral·lela. Per demostrar la seva còlera, uns 200 estanquers arribats de tots els departaments francesos van bloquejar ahir a primera hora del matí la RN20, a l’alçada de Tarascó, provocant retencions de fins a 25 quilòmetres en direcció a Andorra. L’acció es repetirà cada diumenge a Tarascó –tot i que començarà més tard– fins que l’Estat francès rectifiqui la seva política que, segons els venedors de tabac, és «una catàstrofe» i els està arruïnant.



Els estanquers, aplegats en una rotonda, van llençar pastanagues a la calçada ja que «la carotte» és la insígnia del sector. Els manifestants van precisar que eren carrotes per a cavalls, no destinades a consum humà. També van llençar petards i repartir fulls volants entre els conductors, als quals informaven que «un paquet de tabac de cada tres prové d’Andorra». El paper contenia un altre missatge: «El 10 de desembre del 2016, durant quatre hores de control a la carretera d’Andorra, els duaners van intervenir 5.440 cigarretes, un quilogram de tabac de picadura i 200 cigars».

El president dels estanquers de l’Arièja, Gerard Maury, va explicar ahir a EL PERIÒDIC que «l’Arièja està tocada, però, de fet, ho està tot França». El tabaquer va precisar que el sector està «contra el diferencial de preus, que promou el mercat paral·lel i el contraban». Maury va argumentar que «l’Estat francès fa el que pot, però falten mitjans».



D’altres estanquers consultats no van ser tan comprensius. La majoria van carregar contra el paquet neutre o paquet Touriane, com l’han batejat per la ministra que l’ha impulsat, Marisol Touraine, titular de la cartera de salut. El president dels estanquers de Migdia-Pirineus, Gérard Vidal, va lamentar que «cada any tanquen 1.000 estancs» tot i que són «el primer comerç de proximitat». A més, l’Estat francès deixa d’ingressar anualment 4.000 milions d’euros en impostos de tot el tabac que es consumeix a França però que prové d’Andorra, espanya i altres països fronterers.



L’estanc Le Voltaire, de Montauban, va criticar el preu del tabac, que és el més alt d’Europa, i que provoca que «s’organitzin viatges en autobús a Andorra a comprar tabac», sense control fronterer que constati que només es passa la franquícia autoritzada. A més, els seus propietaris també van recordar que «el president de França és el copríncep d’Andorra» i, per tant, ha d’intervenir.



«Hi ha gent en la misèria, és una catàstrofe», va advertir el president de la Federació de Sindicats d’Estanquers, Bernard Gasq. «En 16 anys han tancat 24.000 estancs. Marisol Touraine és una aiatol·là antiestanquers, perquè la gent continua fumant però els beneficis fiscals se’ls queden Andorra i França».



La política del paquet neutre i de preu car no dissuadeix la gent de fumar i els estanquers ho troben una mesura «hipòcrita», com ho va qualificar Concepción López, que té un estanc a París. A la capital també es mou un mercat paral·lel, tot i que el tabac que s’hi mou prové d’Algèria.



La sensació dels estanquers francesos és general: la política de salut per reduir el consum de tabac no només no redueix l’índex de tabaquisme sinó que, a més, fomenta el «turisme fiscal» i una xarxa de contraban paral·lela. Les accions continuaran a Tarascó i a totes les zones fronteres, des de Lille a Bossost.





El paquet neutre o paquet Touraine: tabac uniforme



La ministra de Salut francesa, Marisol Touraine, va introduir l’any passat el paquet neutre, únic a Europa, que ja s’utilitza a Austràlia. Tots els paquets són uniformes, d’un color verd fosc, amb fotografies impactants i la marca escrita en petit. L’objectiu és que el tabac sigui menys atractiu. Els fabricants de tabac només poden distribuir al mercat francès paquets i cartrons neutres, i els estancs només poden vendre els d’aquest format. A més, la ministra no ha descartat aplicar un augment del preu; de moment, el de picadura s’ha encarit uns 2 euros.