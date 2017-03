Notícia Treball conjunt per limitar la lliure circulació de persones Andorra, Mònaco i San Marino faran front comú per defensar les especificitats dels tres territoris El cap de Govern, Toni Martí, el ministre d’Estat de Mònaco, Serge Telle, i el ministre d’Exteriors de San Marino, Nicola Renzi, durant la reunió. Autor/a: SFGA

El cap de Govern, Toni Martí, va mantenir dissabte una reunió a Mònaco amb el ministre d’Exteriors de San Marino, Nicola Renzi, i el ministre d’Estat de Mònaco, Serge Telle, coincidint amb el segon aniversari del llançament del mandat de negociació per assolir un acord d’associació amb la Unió Europea (UE). Martí, en declaracions a l’ANA, va indicar que la trobada va servir per refermar el compromís de seguir endavant de forma coordinada amb les negociacions, i va avançar que treballaran especialment plegats per defensar «clàusules i mesures» per evitar la lliure circulació plena de persones.

De fet, el màxim responsable de l’Executiu va assegurar que és raonable defensar aquesta postura i que crearan un «grup de treball específic» a tal efecte, tenint en compte que «no és el mateix que 50.000 persones puguin circular en un entorn de 500 milions de persones, a què 500 milions de persones ho facin sense cap tipus de condicionament dins dels nostres estats».



Durant la trobada, en la qual Toni Martí va estar acompanyat per l’ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Maria Ubach, i l’ambaixador d’Andorra a Mònaco, Enric Tarrado, els tres mandataris van celebrar les bones relacions i l’esperit constructiu existent entre les tres delegacions responsables de les negociacions amb Europa i van manifestar la ferma voluntat de continuar treballant conjuntament per assolir un acord amb la UE amb unes condicions sòlides que tinguin perdurabilitat en el temps.



El cap de l’Executiu va indicar que es tracta de la primera vegada que els tres mandataris mantenien una trobada de llarga durada, durant la qual es van compartir l’estat de les negociacions que cada país té amb Europa, refermant el convenciment que, independentment de la situació geopolítica europea i del Brexit, les negociacions han de continuar «sense pressa però sobretot sense cap pausa». A més, va deixar clar que no hi ha «cap to discordant ni cap tipus de dificultat» en el procés de negociació.



El líder demòcrata també va recordar que actualment hi ha una «bona filosofia d’acord» pel que fa al marc institucional i que s’ha iniciat la negociació sectorial de la lliure circulació de mercaderies. En aquest sentit, Martí va destacar que han de treballar conjuntament en la negociació de les quatre llibertats (l’odre seguirà amb serveis, capitals i finalment persones) però especialment la lliure circulació de persones, ja que és on tots tres països tenen els mateixos principis en tractar-se de petits estats. Així, entenen que és una qüestió que poden defensar perquè és «raonable», de manera que els tres països crearan un grup de treball específic per aconseguir que hi hagi clàusules i mesures que evitin la plena lliure circulació de persones.



Durant el dinar, els tres mandataris van acordar una pròxima trobada conjunta a San Marino el mes de juny, coincidint amb la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa. Per la seva banda, el cap de Govern va expressar la seva voluntat de convidar els representants de Mònaco i San Marino a Andorra en el decurs de l’any.



Previ al dinar de treball, Toni Martí va ser rebut pel Príncep de Mònaco, Albert II, juntament amb Nicola Renzi i Serge Telle. Durant l’audiència, que va tenir lloc al Palau d’Albert II va mostrar interès en el procés intern i la implicació que els diferents agents econòmics i socials de cada país tenen en l’aproximació a Europa. El Príncep i els representants dels tres països van coincidir en l’oportunitat que representa per Andorra, Mònaco i San Marino accedir al mercat interior europeu.