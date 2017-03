Notícia Els treballadors socials formaran part de l’equip d’emergències La figura s’incorpora per donar suport a les persones afectades Treballadors socials del país durant la formació en emergències i catàstrofes impartida pel Col·legi català. Autor/a: CG

El treball social és «una professió basada en la pràctica i una disciplina acadèmica que promou el canvi i el desenvolupament social, la cohesió social, l’enfortiment i l’alliberament de les persones». Així ho destaca l’Associació de Treballadors Socials d’Andorra, creada el 2014, i que engloba el col·lectiu de persones del país que es dediquen a aquesta professió. Treballen sobretot amb persones «en situacions desfavorides» per «promoure la inclusió i la cohesió social». Dos anys després de la seva creació, l’associació ja compta amb una trentena d’afiliats –de la seixantena de treballadors socials que es calcula que hi ha a Andorra–, i en l’actualitat treballen en el projecte «més ambiciós» des de llavors: a partir del segon semestre d’aquest any passaran a incorporar-se dins l’equip nacional que s’activa en casos d’emergències i catàstrofes.



Aquest equip, que coordina Protecció Civil, compta també amb els Bombers, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) o la Creu Roja, i van actuar, per exemple, en casos com l’accident que va tenir lloc al túnel de les Dos Valires o a l’incendi de l’edifici Tiffany’s de la Massana, ara farà un any. La figura del treballador social s’incorpora sobretot pensant en fer tasques «d’acompanyament» cap als afectats, «de suport a la persona», tal com va explicar a l’ANA la vocal de l’associació, Rosa Baena. «No es tracta de passar per sobre de ningú», ja que «la Creu Roja fa una feina excel·lent», va afegir. Però els treballadors socials estan formats per «detectar necessitats» i coneixen els recursos disponibles per la ciutadania que aporten les institucions. Per posar un exemple, si algú es queda sense casa per un incendi i no té diners per anar a un hotel, és la figura del treballador social la que actua per coordinar-se i trobar una solució al respecte.



Baena va exposar que el projecte va néixer fa un any i mig d’una idea de l’associació i que es va treballar de manera conjunta amb el Col·legi de Treball Social de Catalunya, que ja intervé en casos de catàstrofes i emergències des del 2012. La iniciativa es va consolidar quan van aconseguir una subvenció per part del Govern dins la borsa destinada a associacions. A partir d’aquí, el col·lectiu ha dut a terme formacions a una quinzena de treballadors socials, per entrar a formar part d’aquesta comissió per emergències i catàstrofes. Les formacions han anat a càrrec del col·legi català. «Tots hem estudiat per ser treballadors socials, però s’ha d’estar preparat per actuar en moments de crisi, per aprendre a gestionar les emocions, les teves i les de les persones afectades», va indicar Baena.



Un cop van rebre el vistiplau del Govern, «que ens ha donat suport en tot», l’associació es va reunir tant amb Protecció Civil com amb el Ministeri d’Afers Socials per presentar el projecte. Ara s’està en fase de redactar el conveni i els protocols d’actuació, per tal de signar-lo i poder-lo activar durant la segona meitat de l’any. També rebran formació de Protecció Civil per saber com s’organitzen i aprendre a treballar en xarxa.

La borsa de treballadors socials que s’inclourà a aquest projecte serà de mínim deu persones, que s’activaran en funció de la disponibilitat i la dimensió de l’incident.