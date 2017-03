Notícia El Museu Carmen Thyssen rep 400 visitants els primers tres dies Cervera destaca que l’objectiu és arribar als 50.000 visitants l’any La baronessa Carmen Thyssen acompanyada de diverses autoritats durant la inauguració del museu. Autor/a: MARICEL BLANCH

Centenars de persones han gaudit els darrers tres dies de les diferents obres pictòriques disposades al Museu Carmen Thyssen Andorra, sota el títol Escenaris. De Monet a Estes. De Trouville a Nova York. El modernisme, l’hiperrealisme o el cubisme són pols d’atracció pels visitants que venen al país a la recerca d’aquest nou espai cultural, tot i que segons va destacar el director artístic del museu, Guillermo Cervera, en declaracions a l’ANA també hi ha hagut molta presència andorrana en els primers dies d’obertura.



Bona prova d’això són les 200 persones que van visitar el Museu durant el dissabte, a les quals també s’ha de sumar un centenar el divendres –primer dia d’obertura- i un altre centenar ahir. Unes xifres «molt importants» que permeten ser optimistes vers al futur d’aquesta instal·lació, ja que tal com va assegurat la baronessa, Carmen Thyssen, «habitualment els museus triguen més a consolidar-se, però aquest sembla que ja ho està».



Cervera va indicar que «estem molt satisfets amb l’afluència de gent que hem tingut aquests dies» i també va destacar que el gran objectiu del museu és arribar als 50.000 visitants a l’any. Una xifra important, «però assumible vista la bona rebuda dels primers dies».



Alguns dels visitants que van passar ahir pel museu destacaven la qualitat de les obres exposades, així com l’oportunitat de «relaxar-se durant una estona». Les dimensions de les instal·lacions i la quantitat d’obres exposades també va satisfer a la majoria de persones que es van apropar al museu. Tot i això, també hi havia veus més critiques «m’esperava una mica més, l’espai és força petit i no hi ha gaires obres però les que hi ha estan molt bé».



Pel que fa a les obres, la mirada d’Eliseu Meifrèn sobre El port de Barcelona és l’obra més destacada per la majoria de visitants. «Faltava l’olor de mar i unes quantes sardines» comentava un dels visitants arribats de Barcelona. Els pintors catalans van ser dels més destacats pels usuaris, tot i que l’obra de Richard Estes Nedick’s també va ser una de les més cridaneres pels visitants, ja que «es pot veure amb molt detall tota la botiga», indicava una visitant. Les obres de gran format s’han imposat clarament a les de petit format d’autors com Monet, Matisse o Gauguin.



«Una de les obres gairebé m’ha fet plorar perquè m’ha recordat moltíssim a la meva ciutat», així definia una visitant alemanya resident al país la seva primera experiència al Museu. A més, la dona també va destacar que «ja calia que a Andorra hi hagués alguna cosa així». La presència de pantalles digitals de gran format i audioguies també van ser dos dels elements destacats per les persones que han visitat el museu. «Ens ha permès anar més enllà de l’obra i descobrir coses sobre l’autor que no sabíem» opinava una parella.