Notícia Torres, content perquè es reconsideri la gratuïtat del Túnel d'Envalira La majoria comunal està a favor de l'aixecament de barreres quan el port tanca L'entrada del Túnel d'Envalira

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, es va comprometre ara fa dues setmanes en seu parlamentària a avaluar el cost que pot tenir aixecar la barrera del peatge del Túnel d’Envalira quan el port està tancat i no únicament quan coincideix que el port i que els accessos amb França estan tallats. Davant aquest anunci, el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va exposar en declaracions a l’ANA que «el fet que s’entri a reconsiderar la possibilitat que el Túnel d’Envalira sigui gratuït quan el port està tancat ja és important». A partir d’aquí, el comú es mostra a l’expectativa de saber quina serà la resolució final.



Torres va recordar que ja en la sessió de Consell de Comú en què els consellers liberals van plantejar aquest neguit sobre el Túnel d’Envalira, es va deixar clar que qui té la competència per prendre les mesures escaients sobre la gratuïtat o no d’aquest pas és el Govern. Amb tot, des de la majoria comparteixen i defensen el parer que les barreres haurien d’aixecar-se també quan únicament el port està tancat encara que els accessos amb França estiguin oberts.



Un cop el responsable de la cartera d’Ordenament Territorial es va comprometre davant del Consell General a avaluar quin és l’impacte econòmic de fer de franc el túnel en aquesta casuística, des del comú van indicar que estan a l’expectativa de veure quina pot ser la resposta final a aquest assumpte. De fet, des de l’Executiu es van comprometre a una certa celeritat en aquesta qüestió de tal manera que de cara a la temporada d’hivern que ve ja poguessin entrar en vigor les possibles mesures.

Durant la sessió que va tenir lloc al Consell General, el ministre també va recordar que el cost d’aixecar les barreres del túnel l’assumeix íntegrament l’Executiu i a tall d’exemple va exposar que entre l’any 2014 i el 2015 el Govern va finançar 103.000 euros per aquest motiu. Així mateix, va afegir que els residents i treballadors del Pas de la Casa tenen un 50% de descompte que assumeixen a parts iguals la concessionària i l’Executiu.