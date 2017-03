Irineu Esteve puja al tercer caixó del podi de la Copa d’Europa

Per primera vegada un corredor andorrà puja al podi de la general de la Copa d’Europa. Irineu Esteve segueix assolint fites històriques aquesta temporada i se situa entre els millors del campionat, només és superat per dos esquiadors italians.



L’andorrà arribava a la darrera cita a Seefeld (Àustria) com a líder, però ja es preveia que seria complicat mantenir la primera plaça amb les tres proves que hi havia per davant. En la darrera, els 15 quilòmetres persecució va concloure novè, fent el segon millor temps de la prova, ja que se sumava el temps obtingut en la prova de dissabte, els 15 km clàssics, on va ser onzè. Marcava un crono d’1.31.23,1 hores, en una cursa on es va imposar l’italià Maicol Rastelli (1.30.08,4). En la darrera cita va registrar 39.52,1 minuts, sent només superat pel francès Valentin Chauvin, amb 39.41,7. Van ser els dos únics esquiadors en baixar els 40 minuts.

Esteve conclou el campionat en el tercer caixó del podi amb un total de 512 punts. Rastelli és el campió amb 599, seguit pel seu compatriota Sergio Rigoni amb 558. Per la seva part, Carola Vila va prendre part en els 10 km d’estil lliure, on va ser 26a. Va realitzar un temps de 59.16,3, en una carrera on va guanyar l’alemanya Antonia Fraebel (52.48,6).

Aguareles, 18è al Mundial / Els Campionats del Món d’estil lliure de Sierra Nevada celebraven les semifinals i la final de l’slopestyle. Carles Aguereles no va poder entrar en la lluita pel títol, finalitzant l’esdeveniment en la 18a posició.



Dels riders que prenien part a les semis només quatre es guanyaven el passi a la final. En l’única ronda de la competició l’andorrà va marcar 16.60 punts. A les classificatòries havia fet 78.33. «Aconseguir un top 20 als Mundials és un resultat molt bo. Les condicions eren molt dures, amb 40 minuts per entrenaments. No té opcions d’entrar a la final per dos riders», indicava Josep Gil, entrenador de la Federació Andorrana d’Esquí.

Raméntol, segona a Peyragudes / L’estació francesa de Peyragudes acollia un eslàlom FIS. Mariona Raméntol va classificar-se en segon lloc amb un temps d’1.41,45 minuts. Aina Cinca, Laura Arnabat i Clàudia Mijares no van finalitzar la segona mànega. La vencedora va ser l’espanyola Sofia Gandarias, amb 1.39.70.

A Pila (Itàlia), es disputava un gegant de categoria CIT. Carmina Pallàs i Cande Moreno no van completar la cursa, quedant eliminades en la primera mànega. Es va imposar la italiana Marta Giunti (1.50,21).