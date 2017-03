El VPC supera el Lezadoise i es classifica per a les fases d’ascens

Dia rodó pel VPC. Es presentava a l’última jornada amb un panorama on tant tenia opcions de classificar-se per a les fases d’ascens, com perdre la categoria. Finalment es va produir la carambola i es va complir el primer, guanyant folgadament a l’US Lezadoise (30-9), aconseguint el bonus ofensiu.



Acabava el partit a l’Estadi Nacional i l’única cosa que estava clara és que la permanència estava garantida. Calia esperar que passava en el partit entre l’Union Cazeres le Fousseret i l’Stade St. Orennais. Si guanyaven els locals la setena plaça era pels andorrans. I així va succeir, perquè van vèncer 41-13. Aquesta posició dona accés a optar a l’ascens perquè l’US l’Arize, cinquè a la taula, té una sanció de tres anys sense poder disputar les fases perquè l’any passat va renunciar a l’ascens. La normativa és clara, però el conjunt gal va enviar una carta a la Federació Francesa de Rugbi per a que el càstig no fos efectiu, però no s’espera que tingui una resposta afirmativa. El VPC s’ha guanyat el lloc i a més no perdrà punts a causa de les targetes.



«Afrontem aquestes fases sense cap mena de pressió i les volem gaudir. Serà difícil superar rondes i anem partit a partit», afirma el tècnic del VPC, Jonathan Garcia, remarcant que «la feina ja la tenim feta. L’objectiu principal de la temporada era mantenir la categoria, perquè l’any passat vam estar en posicions de descens i finalment no vam baixar. Si aconseguíem assegurar la categoria volíem aspirar a les fases finals, i ho hem pogut assolir». Els andorrans en breu coneixeran quin serà el seu rival.



La classificació per optar a pujar a Honor la van aconseguir imposant-se amb claredat al Lezadoise. Els cops de càstig van protagonitzar la primera part. Robbiani als cinc minuts avançava els locals, els francesos igualaven el marcador poc després i l’argentí el tornava a desequilibrar. Els visitants n’erraven un i a la mitja hora també ho feia Robbiani, amb un llançament que era proper a pals i centrat. Just abans del descans una cursa de Dickens significava el primer assaig del partit, que transformava Robbiani. En la represa el jugador sud-americà en realitzava dos, per un del rival. Vilella al 67 aconseguia una marca i ja en el temps de descompte ho feia Fité. Robbiani s’encarregava de materialitzar la transformació en les dues ocasions.