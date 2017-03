Actuació estel·lar de Shermadini per ser l’MVP de la jornada

Jugar com a local és tot un bàlsam per al BC MoraBanc Andorra. Les sensacions dolentes que poden produir-se a domicili, com havia succeït en l’anterior partit a Múrcia, s’esvaeixen. Va imposar-se al Tecnyconta Saragossa en un matx on van haver-hi diferents alternatives. Però hi ha elements decisius que decanten un partit, i en aquesta ocasió va tornar a aparèixer Giorgi Shermadini, que amb un 41 de valoració va ser designat com a MVP de la jornada.



El pivot georgià ho va encertar quasi tot, anotant 27 punts. En llançaments de dos va encistellar els nou intents que va realitzar, mentre que des de la línia de tirs lliures només en va errar un, materialitzant-ne nou. A més va atrapar nou rebots i va rebre 10 faltes personals. No és la primera vegada aquesta temporada obté el guardó i fins i tot va ser l’MVP del mes de gener. Aquest 41 de valoració, el màxim que ha obtingut a la Lliga Endesa, iguala la que va aconseguir a la jornada 16 davant el Reial Madrid. El pivot georgià, sempre modest, primer de tot vol donar «les gràcies als meus companys i entrenadors, perquè m’ho donen tot. Dissabte vam jugar un partit increïble, vam obtenir una victòria més i estem molt contents». Porta mesos en un estat de forma dolç i el vol allargar al màxim. «És una de les meves millors temporades. Ara mateix em sento molt bé. Cada partit intento donar el millor de mi mateix per ajudar l’equip», que es troba en plena pugna per entrar als play-off. Afronten el tram final i decisiu de la campanya i «venen partits molt durs. Diumenge vinent juguem contra l’FC Barcelona Lassa. Ara mateix estem al Top 8 i estem lluitant per jugar els play-off».



Pel que fa al partit, la sortida andorrana va ser fulgurant. Va anar per feina i en el primer quart va ser capaç d’anotar 33 punts, aconseguint una avantatge de dotze a la conclusió d’aquest període, aprofitant que el rival no estava gens encertat defensivament. En el segon els aragonesos van veure cistella amb més facilitat, sobretot en el tir exterior, que els va permetre anar al descans nou a sota (56-47). En la tornada a la pista les coses es van complicar, perquè des de més enllà de la línia de tres el Saragossa castigava de valent –va anotar fins a catorze triples al llarg de l’enfrontament – i va arribar a capgirar el marcador (74-77). Aquest encert el van acabar perdent en la fase decisiva de l’enfrontament. Shermadini continuava arrossegant l’equip i amb el suport de Burjadandze, que acabaria amb setze punts, van assegurar el triomf pels andorrans, que continuen en posicions de play-off. És el vuitè classificat i compta amb un triomf d’avantatge sobre el novè, el RETAbet Bilbao Basket, que ahir perdia amb l’UCAM Múrcia. Dos per sota es troben el Movistar Estudiantes i el Montakit Fuenlabrada.