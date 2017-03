Notícia Dol per la mort del surfista Israel Planas Va ser un dels impulsors del surf de neu i del wakeboard El surfista Israel Planas Autor/a: RàdioSeu

Commoció al món dels esports d’hivern per la mort d’Israel Planas, pioner del surf de neu de competició a Catalunya i seleccionador de l’equip estatal d’snowboard cross (SBX). Planas, de 41 anys, va perdre la vida dissabte a Barcelona, segons va comunicar la família, a causa d’un vessament cerebral que havia patit dimecres quan tornava a casa després de la disputa dels Mundials a Sierra Nevada. Pocs dies abans també havia estat present a la prova de Copa del Món celebrada a La Molina, on anys enrere havia treballat com a cap de monitors segons informa RàdioSeu.



Israel Planas va ser des dels seus inicis, amb l’equip Estadi Màgic de Sant Pere Pescador, un destacat divulgador del surf de neu i també del wakeboard. Al començament dels anys 90 ja va iniciar la seva trajectòria competitiva amb bota dura i més endavant es va passar a la bota tova. Fins i tot va arribar a participar en proves FIS de halfpipe.