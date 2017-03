Xavi Cardelús debutarà al Mundial de Supersport

Excel·lent notícia per a Xavi Cardelús, que es troba en plena preparació de pretemporada del Campionat d’Europa de Moto2. Se li obre l’oportunitat de debutar al Mundial de Supersport per la baixa d’un pilot per lesió. L’estrena es produirà del 31 de març al 2 d’abril al circuit de MotorLand.



L’equip italià Race Department ATK#25 no pot comptar amb un dels seus pilots, el transalpí Alex Baldolini, que s’està recuperant d’una operació a la cama esquerra. L’andorrà conduirà una MV Agusta F3 675. «Estic molt il·lusionat i agraït. Va ser una sorpresa i un honor que l’equip de l’Alex Baldolini pensés en mi per substituir-lo en aquesta cursa del Campionat del Món de Supersport que em dona la possibilitat de participar en una competició del màxim nivell», indica Cardelús, que es troba en plena pretemporada i va acceptar la proposta perquè «no interfereix a les dates de preparació amb l’equip Stylobike/Petronas del Moto2 European Championship i perquè suposa la meva estrena en un Campionat del Món. La intenció de l’equip era que corrés també a Assen a finals d’abril, però hi ha coincidència de dates amb la primera cursa de Moto2 i no ha estat possible. De tota manera, gaudir de l’experiència i l’oportunitat que tindré a MotorLand ja és prou important».



Pel que fa a objectius, el fet de competir-hi per primera vegada i no conèixer la moto el fa ser prudent respecte al seu rendiment al circuit d’Alcanyís: «Es tracta de la meva primera experiència a la categoria amb una moto que no conec i que pilotaré per primera vegada als primers entrenaments de la cursa aragonesa del Mundial de Supersport. L’objectiu no és cap altre que el de gaudir de l’experiència, continuar aprenent i afegir quilòmetres de competició a la meva preparació. A tot això, s’afegeix la il·lusió de representar el meu país a una competició de caire Mundial, amb un nivell i una repercussió globals».