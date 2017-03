La masculinitat d’ara

Antoni Caus Vidal s’estrena en la literatura de relats amb el llibre La síndrome de l’escala. Malgrat que l’autor porta temps escrivint, no és fins ara que –sota l’Editorial Adorra– presenta el seu primer llibre de narracions curtes. Es tracta d’un recull de 16 relats que Caus tenia guardats en un calaix. El més antic és Jazzy (einmal ist keinmal), que va sorgir a la llum fa més de 10 anys, i els més recents «són d’aquest any o el passat», segons va destacar ahir l’autor.



A més, Caus va remarcar que les 16 narracions segueixen un «cert ordre, però no em feu dir quin». En gairebé tots els relats es fa referència a la masculinitat, «a la definició que té aquest concepte ara, en l’època actual, perquè em fa vergonya descriure la masculinitat com s’ha entès fins ara. Per aquest motiu, he intentat redefinir el concepte i arribar al punt on el mascle alfa acaba descobrint que ni és mascle, ni alfa, ni té manada».

Tot i que l’autor toca diferents pals: els relats curts, la novel·la o el teatre, Caus va assegurar que el seu estil predilecte és la poesia, i espera, en un futur, poder publicar un poemari.



El llibre es presenta avui a les vuit del vespre a la Fada Ignorant.