Pendents dels jugadors tocats per confeccionar la llista definitiva

La victòria contra San Marino, després de més d’una dècada sense assaborir el triomf, és ben present a la selecció. Dissabte torna a tenir partit, aquest oficial, contra les illes Fèroe. La confiança amb els joves torna a ser present, a més de la tornada d’algun jugador que darrerament no comptava per a l’entrenador.



La preconvocatòria està formada per 25 jugadors: José Antonio Gomes, Ferran Pol, Víctor Silverio, Emili Garcia, Marc Garcia, Txus Rubio, Ildefons Lima, Max Llovera, Adrià Rodrigues, Jordi Rubio, Moisés San Nicolás, Marc Vales, Marc Rebés, Ludovic Clemente, Cristian Martínez, Victor Hugo Moreira, Sergio Moreno, Marc Pujol, Víctor Rodríguez, Marcio Vieira, Àlex Villagrasa, Jordi Aláez, Iván Lorenzo, Àlex Martínez i Gabi Riera. Entre aquests es presenten alguns dubtes de cara a la llista definitiva. Adri es troba passant una gastroenteritis i s’ha de veure quina és la seva evolució al llarg de la setmana, així com Marcio, amb molèsties a la planta del peu, i Víctor Rodríguez, amb el genoll tocat. També hi ha el retorn de Rebés després de complir la sanció de dos partits, perdent-se les darreres cites amb Suïssa i Hongria.



A les últimes llistes no havia entrat Lorenzo. El davanter de la UD Benabarre, de regional aragonesa, torna perquè «està marcant gols i és un perfil de jugador que ens pot anar bé per aquest partit per la seva velocitat i el tir que té», indica el seleccionador, Koldo Àlvarez. Aquest jugador es podria perdre el matx per assumptes laborals. També es troben en aquesta preconvocatòria els joves. Als habituals Àlex Martínez i Aláez s’hi sumen Silverio i Villagrasa. El primer «és el porter de la sub-21 i és lògic que hi sigui», mentre que Villagrasa «està fent una molt bona temporada». Tots dos «és important que entrin en el ritme d’entrenaments de l’absoluta».



El matx arriba després de la victòria en l’amistós davant San Marino. Per nom, les illes Fèroe, pot semblar accessible per tornar a puntuar, però el tècnic avisa: «Que ningú es pensi que és un rival senzill. Per desconeixement dels jugadors, al no tenir cap conegut, es pot arribar a una idea equivocada, però es tracta d’un equip que és molt superior a nosaltres». La moral és elevada, però se li ha de donar fre. «Els ànims estan perfectes i són alts. Tot el que va generar la victòria contra San Marino és positiu, però podem patir de veritat si no ho sabem digerir de cara al partit». Davant es trobaran un equip que «se sent còmode a la contra, però també sap portar el ritme sense cap mena de problema. A més té qualitat individual».