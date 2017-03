Queixes pel retard de la CASS en el reemborsament de la vacuna

Diversos ciutadans s’estan queixant del retard de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) en el reemborsament del cost de la vacuna de la meningitis. Els usuaris asseguren que en alguns casos la parapública està trigant fins a dos mesos en retornar el 75% del cost de la vacuna, que ronda els 115 euros. Una quantitat elevada que, segons posen en relleu, provoca dificultats econòmiques a algunes famílies, especialment aquelles que tenen fills petits. I és que, tal com també argumenten els usuaris, des de l’1 de març és obligatori posar la injecció a tots els nadons nascuts a partir de l’1 de gener del 2016.



El problema rau, segons va poder saber aquest rotatiu, en el fet que França, que és d’on normalment prové el subministrament, està tenint dificultats per abastir la demanda del país. Una situació que ja es va viure a finals del 2015 i que es va repetir a principis de febrer del 2016, en bona part per la venda a visitants que venien a comprar-la a Andorra, ja que a Espanya també estava esgotada. Segons les fonts consultades, el Principat està comprant les dosis a Alemanya per solucionar el conflicte. Aquest canvi provoca que la CASS no pugui cobrar a través de la targeta i que per tant, s’hagi de fer a través del full groc, el que provoca que el reemborsament no sigui automàtic. L’elevada demanda està provocant que els fulls s’acumulin i que els retards creixin.



Amb tot, cal indicar que hi ha la possibilitat de portar el full groc directament a la recepció de la CASS. En aquest cas, el reemborsament es fa en el període de temps habitual. Els usuaris es queixen però, que no tots coneixen aquest procediment i que no se’ls ha informat degudament.

Vacunes assegurades / Malgrat aquest període més llarg que han patit alguns usuaris per rebre el reemborsament del cost de la vacuna, cal remarcar que amb Alemanya com a subministradora s’ha solucionat el problema de la falta d’existències que es va viure el febrer de l’any passat. Tot i que les dosis no arriben diàriament, les farmàcies compren amb prou previsió per assegurar l’abastiment de la demanda del Principat.

La creació ara fa dos anys de l’esperada vacuna per prevenir la meningitis de tipus B, anomenada Bexsero, va desbordar la companyia farmacèutica que la fabricava i comercialitzava. D’aquí van sorgir els problemes de subministrament ara resolts.

Quatre morts en 15 anys / La meningitis és una malaltia que consisteix en la inflamació de les meninges al cervell i que, segons van explicar fonts properes al sector farmacèutic, és «molt perillosa» en els menors de 30 anys i especialment en els nens. De fet, van manifestar que en cas que li sigui diagnosticat en un infant, aquest té un 50% de possibilitats de morir. En els darrers 15 anys, a Andorra han mort quatre persones per un cas de meningitis B i 15 han estat diagnosticades.