Augmenten les reclamacions dels usuaris a la Seguretat Social

El darrer informe del Raonador del Ciutadà constata un augment de les queixes dels ciutadans a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS). La tipologia de reclamacions continuen sent les mateixes, segons s’indica en l’informe. Així, els usuaris lamenten rebre l’alta mèdica quan el malalt encara està seguint tractament mèdic o patint certes invalideses; no estar d’acord amb la invalidesa aplicada; no conforme d’acudir amb recurs a la Batllia; un tracte de determinat personal de l’entitat amb els usuaris mancat de consideració i poc professional.



Pel que fa al primer punt que va provocar queixes per part d’un gran nombre de ciutadans, el Raonador del Ciutadà, Josep Rodríguez, recomana a la CASS que sigui «més curosa» quan hagi de donar una alta mèdica i que s’estudiï la informació dels metges per evitar «un desconcert en la realitat de la seva salut».



Rodríguez també destaca que durant l’any passat van augmentar el nombre de queixes relatives al tracte que han rebut els ciutadans quan han estat atesos a l’Àrea de Control Sanitari de la parapública per part dels inspectors i metges de la CASS. La mala praxis d’alguns funcionaris pel que fa a l’atenció al ciutadà és, per al Raonador, «preocupant», ja que les reclamacions es repeteixen any rere any.

102 expedients / En total, Rodríguez va atendre 102 expedients socials durant el 2016, el que representa un augment del 23% respecte l’any precedent. Les reclamacions estan dividedes en tres seccions sota el títol pensions i CASS amb 63 expedients oberts, infants i joves amb vuit expedients i tràmits socials que en reuneix 31.