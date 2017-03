Autea demana que s’incideixi en la formació especialitzada

L’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (Autea) demana al Govern que incideixi més en la formació dels professionals del país per garantir una atenció específica i adaptada a les característiques dels joves que pateixen algun trastorn de l’espectre autista (TEA).



Segons va informar ahir la presidenta de l’associació, Teresa Profitós, la prevalença d’autisme al Principat –i a la resta d’Europa– ha augmentat i es troba en una de cada 100 persones. Per aquest motiu, des d’Autea volen que es fomenti més la inclusió educativa i sanitària dels qui pateixen algun TEA. «Ja que la detecció i prevenció són fonamentals, perquè si es tracta el trastorn des de jove, la persona pot desenvolupar més les seves capacitats».

Una formació específica / Profitós va puntualitzar que actualment, un jove del Principat que pateix TEA i acaba la formació obligatòria «només pot seguir els seus estudis a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, i allà no hi ha grups especialitzats, quan en els casos de TEA caldria fer grups petits i treballar cada cas per motivar i incentivar el jove amb allò que li agrada»



Tanmateix, Profitós va destacar que les formacions que s’estan fent als professionals del país en el sector de l’educació és força escassa, ja que l’any passat «només es van fer formacions a professors de primària del sistema andorrà, i considerem que s’haurien de fer als tres sistemes, en tots els nivells, no només a primària, i a tot el personal del centre. A més, haurien de ser obligatòries».



En aquest sentit, la presidenta va matisar que l’associació ja ha parlat amb el Ministeri d’Educació i que al llarg del proper any es faran formacions també a secundària, però –per ara– només als sistemes andorrans.

Mercat laboral / Autea està buscant joves per col·laborar amb Specialisterne, una organització d’Espanya que forma a persones amb TEA en el sector de la informàtica i que els garanteix un lloc de treball en alguna de les empreses que col·labora amb l’entitat. Profitós va detallar que els joves del Principat que vulguin formar-ne part i siguin seleccionats tindran, després d’una formació de sis mesos, «una feina assegurada».