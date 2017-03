DA i Ld’A es disputen el mèrit al límit de trànsit de persones

La reunió de dissabte entre Andorra, Mònaco i San Marino ha provocat un intercanvi de plantofades –verbals, per suposat– entre els Liberals d’Andorra (Ld’A), que han renunciat al Pacte d’estat per l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, i Demòcrates per Andorra (DA).



El ring escollit va ser els passadissos del Consell General. Improvisat, perquè els grups polítics s’havien reunit per parlar de les esmenes sobre els drets i deures dels pacients. A la sortida, i preguntats per la reunió al principat monegasc, els liberals van aplaudir que s’hagi decidit limitar la lliure circulació de persones: «Aquestes reunions confirmen les advertències que havíem posat nosaltres sobre la taula. Això ens fa contents ja que al final, malgrat les crítiques que hem rebut, han recollit el guant i ho estan fent», va congratular-se Ferran Costa.



La seva companya de formació, Carinne Montaner, també va elogiar que les negociacions amb Europa no es facin a corre-cuita: «Els països que ho han fet fins ara han trigat anys i anys per arribar a un acord. No hi ha pressa». Un discurs que Costa va fer extensiu recordant que els liberals havien demanat a l’última reunió fer una pausa en la negociació, però matisant que es referia no frenar-lo, sinó a anar més «a poc a poc, amb calma i sense pressa per arribar a un acord millor».



Una vegada atribuït el mèrit al límit de trànsit de persones, Costa va tancar les seves declaracions deixant clar que Ld’A no canvia d’opinió i es manté al marge del Pacte d’estat però deixant clar que «no cal estar-ne dins per poder aportar apreciacions».



La resposta de DA, en boca de Carles Jordana, no es va fer esperar: «No entenc que ara els liberals reconeguin que és bo que les negociacions vagin lentes quan s’ha dit des del principi que el referèndum no seria en aquesta legislatura». I va afegir un dard per no ser partíceps del Pacte d’estat: «Critiquen des de l’altra banda de la barrera tot el que s’està negociant». Meritxell Mitjavila, més explícita, va apuntar: «No sé per què ara s’atorguen aquest mèrit. Saboya ho va dir en el seu dia. Això de que es va ràpid és un discurs liberal, però no és veritat». I per tancar l’intercanvi, els va acusar de perduts i interessats: «No saben el que volen, adapten el seu discurs segons els convé».



El Partit Socialdemòcrata (PS) també va dir la seva, en boca de Pere López, sense ganes d’entrar en conflicte ni, de fet, de valorar com va anar la reunió del cap de Govern, Toni Martí, el ministre d’exteriors de San Marino, Nicola Renzi, i el ministre d’Estat de Mònaco, Serge Telle: «No puc parlar d’una trobada a la qual ni hem assistit ni tenim cap informació».