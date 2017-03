Detinguda per ús fraudulent d’una targeta de crèdit arran del suïcidi de la parella

Una dona resident de 49 anys va ser detinguda el dimecres passat a les deu del matí a Andorra la Vella com a presumpta autora d’un delicte major contra l’ordre socioeconòmic. La persona afectada tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per haver fet ús fraudulent d’una targeta de crèdit des de feia més d’un any i la setmana passada es va verificar la seva identitat arran del suïcidi de la seva parella. Amb tot, la justícia ha considerat que la dona no havia d’ingressar al centre penitenciari i ja ha estat posada en llibertat.



Aquesta ha estat una de les tretze detencions que es van produir la setmana passada. Quatre d’elles van ser per delictes contra la seguretat del trànsit de conductors que van superar la taxa permesa d’alcohol. La Policia també va procedir a la detenció d’una persona per un delicte contra la salut pública i seguretat col·lectiva a un resident que portava a sobre una petita quantitat de metamfetanima, una cigarreta de marihuana i que, a més, presumptament, va conduir sota els efectes de les drogues.



Tres persones més van ser detingudes per presumpta desobediència, resistència i injúries als agents, dues més en ser enxampades conduint mentre complien pena de suspensió del permís de conduir i una més a la frontera del riu Runer a un no resident que no tenia permís per entrar al Principat per una expulsió governativa.