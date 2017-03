Notícia El comerç del Pas de la Casa, perjudicat per l’acció a la RN20 Els estanquers francesos volen tallar la via cada diumenge Protesta dels estanquers francesos, diumenge a Tarascó. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’acció de protesta dels estanquers francesos a la RN20 a l’alçada de Tarascó va ressonar al Pas de la Casa. El tall de carretera realitzat a primera hora del matí va desincentivar el comerç al Pas ja que molts francesos van decidir donar la volta o no desplaçar-se per evitar les cues provocades per la manifestació. El president de la Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, va admetre ahir que «diumenge va venir menys gent que dissabte» i va advertir que «si es tanca la carretera, la gent no puja». Carrié espera que el Govern mogui fitxa ja que el sector del tabac francès ha anunciat mobilitzacions dominicals a Tarascó fins que l’Estat francès els escolti.



Davant dels arguments del sector tabaquer gal, Carrié va admetre que ho entén, però va subratllar que «no tenim cap poder al respecte». A més, el Pas de la Casa acull cada setmana visitants francesos atrets pel preu més competitiu d’alcohol i tabac. El president de l’entitat també va recordar que a la població ja es treballa per atreure turisme d’estiu i hivern, que no vingui només pel tabac i l’alcohol, sinó que l’escullin per l’oferta.



La protesta dels estanquers també ha arribat a la campanya electoral francesa. El candidat socioliberal Emmanuel Macron, favorit a les enquestes, ha enviat una carta al president de la Confederació d’estanquers de França, Pascal Montredon –que diumenge també va ser a Tarascó– per mostrar-li el seu suport i assegurar que acompanyarà el sector «en la seva transició» i «voluntat de diversificar la seva activitat» i fer una prioritat «la lluita contra les pràctiques il·legals».



Per la seva banda, els grups parlamentaris liberal, demòcrata i mixt van comentar ahir la situació. El conseller liberal Ferran Costa va exposar que «entenem que com a estat sobirà que són vetllin pels seus interessos, però no hem d’oblidar que nosaltres també som un estat sobirà i, per tant, hem de vetllar pels nostres. Se’ns ha dit que les relacions amb França són excel·lents, doncs cal treballar-les».



Per al demòcrata Carles Jordana, «és la seva manera de reivindicar-se, un cop de força i de mediatització, sobretot per la immediatesa de les eleccions. Si França té una taxa impositiva que triplica la d’Andorra, nosaltres difícilment hi podem fer alguna cosa». La consellera Meritxell Palmitjavila va subratllar que «el que ens ha de preocupar és el contraban».



El president del Grup Mixt, Pere López, del Partit Socialdemòcrata, va considerar que són actuacions privades i que troba «complicat fer cap actuació pública quan són persones privades les que es manifesten, no té més rellevància que la que té i l’important és l’acord que es pugui assolir en el marc de l’Acord d’Associació amb la Unió Europa».