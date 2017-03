Notícia Aleix: «55 milions és la xifra amb què Govern i comuns estan còmodes» Primera reunió tripartida per tractar sobre la reforma de la llei de competències i transferències comunals Al centre, el cap de Govern, Toni Martí, conversa amb els assistents a la reunió tripartida, ahir al Consell General. Autor/a: ANA/C.G.

Primera reunió de contacte entre el Govern, els comuns i els grups parlamentaris sobre la modificació de les lleis de competències i transferències comunals. Una primera trobada que va servir per a un primer intercanvi d’impressions i fixar una calendari de reunions per anar concretant i consensuar un text aquest any, per a que entri a tràmit parlamentari el 2017 i els pressupostos del 2018 es puguin dissenyar en base a les noves transferències i competències. Segons el conseller demòcrata Miquel Aleix, la transferència de «55 milions d’euros és la xifra amb què els comuns i el Govern se senten còmodes, un criteri que està previst que sigui revisable, en funció del creixement del percentatge del PIB, que ara és del 2%, però si hi ha un creixement o decreixement del PIB això permet modificar el sistema».



La quantitat transferida de l’Executiu als comuns és el tema estrella de la negociació, ja que cada comú té una petició concreta –per exemple, Andorra la Vella vol que se li reconegui econòmicament la capitalitat– i, a més, no està decidit si el càlcul de transferències s’ha de fer segons els ingressos de l’estat, com fins ara. A la pròxima trobada tripartida, el 3 d’abril, s’haurà de començar a parlar clar i posar fil a l’agulla.



El cònsol de Canillo, Josep Mandicó, va exercir ahir de portaveu dels cònsols. Mandicó va dir que la reunió va servir per parlar de les línies genèriques i «no s’ha debatut punt per punt», i va destacar «la bona predisposició dels grups parlamentaris a treballar el text», segons l’ANA.



Tampoc es va mullar el president del Grup Parlamentari Mixt, Pere López, del PS, que va argumentar que «hem de tenir temps de pair tota la documentació que se’ns ha lliurat, ja que la ponderació dels criteris i altres elements poden ser opinables». De fet, el PS pretén celebrar la setmana que ve un comitè directiu en què «fixarem una línia concreta de negociació per part dels consellers en aquesta taula i quines seran les propostes que defensarem». Amb tot, López va recordar que el PS ja ha explicat que considera que els comuns no han d’ocupar-se de competències que no els atribueix la Constitució, com les escoles bressol i la política de joventut.



Tant liberals com demòcrates van voler destacar el bon ambient de la trobada, com el president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, que va sortir de la reunió de treball amb la sensació que havia estat «amb caire positiu» i «bona sintonia», tot i que també «s’han comentat els punts on hi ha diferències», va precisar en declaracions a l’ANA.



El president suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Miquel Aleix, va garantir que «hem pogut constatar que hi ha convergència entre totes les forces polítiques i els comuns en què s’ha de canviar la llei de transferències i competències». Entre les novetats que incorpora el text, Aleix va destacar «la voluntat dels comuns de cedir gratuïtament els terrenys per a projectes d’àmbit nacional» i va manifestar que l’acord competencial està tancat entre un 95-97%.



Quant a l’opinió del president suplent del grup mixt, Víctor Naudi, d’SDP, va admetre que «l’àmplia majoria» dels comuns estan «satisfets» amb el document final. No obstant això, Naudi va puntualitzar que el plantejament inicial «és erroni» perquè el que es fa és «respondre a les necessitats del moment» i no a la voluntat que «perduri en el temps», ja que creu que la modificació que es planteja, segons ell, és a dos mandats vista.



Naudi va clamar que caldria fer «una revisió en profunditat» de les competències i a partir d’aquí definir les transferències a cada comú, «i no a la inversa». Per tot plegat, «es deixa passar una gran oportunitat institucional de millorar el futur», va lamentar a l’ANA.



Finalment, el Govern va emetre un comunicat de premsa en què també va valorar molt positivament la bona sintonia de la reunió i que tots els grups parlamentaris estiguin disposats a treballar per assolir un consens «entorn d’un tema de cabdal importància».