Notícia El Parc Natural de l’Alt Pirineu regularà la circulació motoritzada hivernal Per aquest any es preveu un pressupost d’1,7 milions d’euros

Els responsables del Parc Natural de l’Alt Pirineu volen regular la circulació motoritzada hivernal i de caràcter esportiu amb la voluntat d’evitar que les pistes que s’utilitzen per aquesta pràctica quedin malmeses. Aquesta decisió s’ha pres arran de la proliferació de vehicles en pistes del parc durant la temporada d’hivern i s’hi va parlar ahir a la Junta del Parc Natural de l’Alt Pirineu amb l’objectiu de redactar una ordenança homogènia per a la totalitat del parc i poder actuar en cas de comportaments incívics.

Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals, ha explicat que la previsió del pressupost del parc per a aquest any és d’1,7 milions d’euros (l’any 2016 va ser d’1 milió). Entre les inversions destacades que es realitzaran hi ha l’arranjament de la pista del Pla de Boet i un centre de serveis a Ginestarre.

Miralles ha explicat que aquest any serà el Govern qui arrangi el ferm i els talussos de la pista d’accés a la Pica d’Estats però de cara al futur és voluntat de l’EMD d’Àreu i del Parc Natural de l’Alt Pirineu posar uns petits pagaments per accedir a aquesta zona, molt concorreguda per persones d’arreu. Amb els diners recaptats es podria fer el manteniment i no haver de recórrer al Govern per fer aquestes tasques, ha dit Miralles. Durant la Junta Rectora s’ha parlat de la futura ampliació del Parc Natural i s’ha dit que està prevista per abans de l’estiu, ara ja resoltes totes les al·legacions.

D’altra banda, El Parc Natural de l’Alt Pirineu ha elaborat un cartell per conscienciar del perill d’allaus. L’objectiu dels nous cartells és fomentar la seguretat a la muntanya en època hivernal. Per una banda, es vol conscienciar del perill d’allaus i donar unes pautes bàsiques als visitants del parc perquè puguin gestionar aquest risc i, per altra, incentivar que els practicants d’esquí de muntanya i raquetes de neu es formin en neu, allaus i rescat. Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, ha explicat que s’ha optat per fer els cartells al detectar cada cop més un augment d’usuaris a la muntanya en zones que no són estacions d’esquí.