Notícia Un home intenta passar 40.000 euros amagats en els mitjons Un passatger del bus entre Andorra i la Seu portava els bitllets amagats Un control rutinari a la duana de la Farga de Moles

La Guàrdia Civil va comunicar ahir el decomís de prop de 40.000 euros en divises a un passatger d’un autobús de línia, procedent d’Andorra, en un control a la duana de la Farga de Moles. Els fets es van produir aquest dissabte passat a les 12 del migdia, en un servei fiscal en el qual es va inspeccionar els ocupants del bus que connecta Andorra i la Seu. Un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Saragossa, va manifestar no tenir res a declarar quan va ser preguntat. Però després d’una breu inspecció visual, els agents van veure uns bonys sospitosos en els mitjons de l’ocupant, per la qual cosa li van demanar que els acompanyés a les dependències de l’Agència Tributària dins del recinte duaner. Després d’una verificació més a fons, van localitzar a dins dels mitjons la quantitat de 40.025 euros. Per això, es va obrir una acta per la comissió d’una infracció a la normativa sobre el blanqueig de capital, en superar el límit legal de 10.000 euros no declarables. L’infractor va continuar el viatge amb 1.000 euros, en concepte de «mínim de supervivència».