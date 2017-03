Mireia Gutiérrez frega el podi a Yuzhno-Sakhalinsk

Es queda a les portes del podi. A la tercera prova que va disputar de la Far East Cup a l’estació russa de Yuzhno-Sakhalinsk, Mireia Gutiérrez va finalitzar quarta al primer eslàlom que s’hi disputa.



Va completar la cursa amb un registre d’1.42,91 minuts, sumant 8.74 punts FIS, quedant-se a només 0,01 centèssimes de pujar al podi. La plaça va ser per la russa Ekaterina Tkachenko. La vencedora va ser l’eslovena Marusa Ferk (1.42,52), seguida per a la russa Ksenia Alopina (1.42,66). Els dies anteriors va participar en dos gegants. El primer no va finalitzar-lo i el segon el va concloure a la 15a posició amb 2.25,03, en una carrera on va imposar-se la japonesa Emi Hasegawa (2.18,81).

Esteve, 13è en gegant / A l’estació francesa de Sainte Foy Tarentaise va disputar-se un gegant FIS on Àxel Esteve va classificar-se a la 13a plaça amb 1.48,55. Josh Alayrach va ser 41è (1.52,11), Robert Solsona 46è (1.52,81), Matías Vargas 64è (1.54,53) i Arià Missé 72è (1.55,72). Xavier Salvadores i Joan Verdú no van acabar. Va vèncer el francès Gilles Roulin (1.47,01). El dia abans s’havia disputat un primer gegant a la mateixa estació, on Esteve va ser 17è (2.02,15). Solsona va ser 37è (2.05,93), Vargas 51è (2.08,35) i Salvadores 63è (2.10,77). Eren eliminats Marc Oliveras, Alayrach, Missé i Verdú.

Suàrez, 5è a Vallard de Lans / Al segon gegant CIT de Villard de Lans (França), Pol Suárez va ser 5è (2.09,56). Cerni Mesa era 7è (2.09,63), Albert Pérez 9è (2.09,88), Joaquim Rodríguez 19è (2.11,72) i Lucas López no va acabar. Va guanyar el gal Joseph Bibollet (2.08,64). A la primera cursa Mesa va concloure 6è (2.18,50), Pol Suárez 9è (2.19,00), Pérez 15è (2.20,54), Rodríguez 20è (2.21,17) i López 25è (2.22,08). El francès Enzo Vuarand va adjudicar-se la cursa amb 2.17,10.