La rebentada d'una canonada provoca una inundació entre la plaça Rebés i Príncep Benlloch

La rebentada d'una canonada arran d'uns treballs que s'estan fent al davant de Vall Banc a la plaça Rebés han provocat una fuita d'aigua que ha inundat un tram de l'avinguda Meritxell, la plaça Príncep Benlloch i un tram de l'avinguda Príncep Benlloch poc abans de les deu del matí. Malgrat l'espectacularitat del volum d'aigua acumulat, no ha entrat a cap comerç ni als l'aparcaments que hi ha sota la plaça Rebés. Sí que s'ha hagut de tallar el trànsit a un tram de l'avinguda Príncep Benlloch, un tram de l'avinguda Meritxell i al carrer Doctor Vilanova entre la plaça Rebés i la rotonda del Govern. Tal com ha informat la cònsol major, Conxita Marsol, les obres que s'estan fent al davant de Vall Banc són privades i sembla que en el transcurs de les mateixes s'ha rebentat la canonada, motiu pel qual ha començat a sortir una gran quantitat d'aigua. S'ha hagut de tallar l'aigua, de manera progressiva, en el tram afectat. De fet, Marsol ha destacat que l'aigua no s'ha pogut tallar de cop perquè segons els tècnics hi pot haver una altra rebentada arran de la pressió. Els tècnics han retirat les arquetes i l'aigua ha començat a marxar, enmig de l'expectativa dels vianants i veïns. L'aigua estarà tallada en aquest tram fins que la canonada sigui reparada.