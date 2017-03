Notícia Gastronomia d’alçada per als esquiadors La Fundació Alícia serà l’encarregada de vetllar per augmentar la qualitat dels plats El responsable de cuina de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, el director general de Grandvalira Nevasa, Alfonso Torreño, i la manager director de Grandvalira Saetde, Verònica Canals. Autor/a: ANA / M. B.

La Fundació Alícia serà l’encarregada de posar en marxa un projecte per millorar la qualitat de la gastronomia de Grandvalira, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de qualsevol tipus de client. Mitjançant l’àmbit de la salut, el territori i la innovació, els esquiadors tindran l’oportunitat de menjar més sa, més sostenible i més bo.

El director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, va explicar ahir que en els darrers cinc anys l’estació ha invertit més de deu milions d’euros per adequar-se a les noves tendències de restauració i decoració, ja que després d’enquestar els seus clients, la nota era d’un 6 sobre 10, i després de les millores es va aconseguir augmentar a un 8,4. Amb el projecte de col·laboració es pretén seguir mantenint aquesta qualitat perquè «hem après que la gent valora molt l’oferta que va més enllà de les pistes».

La restauració és la segona font d’ingressos més important de l’estació, i els més de 60 establiments i més de 400 treballadors implica un esforç molt important, ja que el 80% són temporers i resulta complicat donar una garantia constant. La manager directora de Grandvalira-Saetde, Verònica Canals, va destacar que els cuiners han rebut una formació prèvia impartida per la Fundació Alícia, perquè «la gent quan ve a esquiar vol experimentar sensacions».

Per portar a terme el projecte, la Fundació Alícia ha creat una estratègia basada en la identificació dels valors, la creació d’una marca i la seva implementació. El seu responsable de cuina, Marc Puig-Pey, va indicar que un dels punts fonamentals, i que des de Grandvalira més es valoren, és el fet de mantenir l’essència del país amb productes autòctons. En aquest sentit, han creat com a plat icona el brou perquè es pot adaptar a qualsevol tipus d’establiment, és un producte d’hivern i és molt identificable. També com a suport s’ha pensat amb la llosa perquè s’identifica amb la muntanya.

Des de les dues parts confien que aquest sigui l’inici d’una col·laboració perdurable en el temps.